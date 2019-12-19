Kocaelispor’un eski futbolcularından Doğan Karakuş ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandı. Doğan son olarak Başkent Akademi takımında oynuyordu. Kocaelispor alt yapısında yetişen ve A takımında da oynayan 1993 doğumlu futbolcu, Kocaelispor’a geri geldiği için çok mutlu olduğunu ifade etti ve şampiyonluk yolunda takıma katkı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.
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O isim tekrar Kocaelispor'da!
Kocaelispor’un eski futbolcularından Doğan Karakuş, Kocaelispor'a geri döndü
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz