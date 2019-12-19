O isim tekrar Kocaelispor'da!

Kocaelispor’un eski futbolcularından Doğan Karakuş ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandı. Doğan son olarak Başkent Akademi takımında oynuyordu. Kocaelispor alt yapısında yetişen ve A takımında da oynayan 1993 doğumlu futbolcu, Kocaelispor’a geri geldiği için çok mutlu olduğunu ifade etti ve şampiyonluk yolunda takıma katkı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.