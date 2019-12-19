KADEM'de ‘Gençlerle Neşeli Buluşma’ söyleşisi

KADEM Kocaeli Temsilciliği’nde gerçekleştirilen program için ilimize gelen Yazar Mine Sota, Evliya Çelebi Anadolu İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. KADEM’inTemsilcilik binasında düzenlenen programa Yazar Sota’ın yanı sıra KADEM İl Temsilcisi Asuman Sert Erturan, Kocaeli Büyükşehir Meclis Üyeleri Güzin Taştekin, Nevin Serra Yenice Demirkol, KADEM üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Anlattıkları ile gençlerin ilgisini toplayan Mine Sota , söyleşi sonrası gençlerin sorularına cevap verdi ardından kitaplarını imzalayarak gençlere hediye etti.

UZAY GEMİSİ BEKLEYEN BİR ÇOCUKTUM

Etkinlikte konuşan Yazar Mine Sota, Ben merdivende oturup uzay gemisi bekleyen bir çocuktum. Anne ve babam hayallerime destek vermese bu büyük bir çöküş olabilirdi. Benimle birlikte uzay gemisi bekleyen bir babam ve okuldan üstüm başım temiz gelince ‘Sen bugün oyun oynamadın mı? Diyen bir ailem vardı. Allah onlardan razı olsun” dedi.

BAKIŞ AÇINIZ HER ŞEYDİR

“Her saniye bir çocuğun öldüğü bu dünyada herkes elinizi tutmayacak” diyen Sota “Düştüğünüz yerden kalkmayı bileceksiniz. Kimse süresi bitmeden bir yere gidemez. Düştüğünüzde bir acı yaşadığınızda bunu dışarıya vurun ve yolunuza devam edin. Gerçek güç kendi kendine ayağa kalkmaktır. Bakış açısınız her şeydir. Sizin en kötü anınızda sadece yaşayabilmek için dua eden milyonlarca insan var. Mutluluk hiçbir zaman istediğimiz şeylere ulaşmak değildir. Ömrünüzü çok iyi değerlendirin. İhtiyacınız olmayan şey için çırpınmayın, kendi kendinizi güldürmeyi bilin” dedi.