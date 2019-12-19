Özel Bilgi Küpü Okulu 1 maçla gruptan çıktı

Kocaeli İl Biriciliği Okul Sporları Küçük Kızlar Voleybol maçları merkezde 7 grup üzerinden oynanıyor. Muammer Dereli Spor Salonu’nda toplam 4 maç oynandı. Günün ilk maçında, Özel Bilgi Küpü, Özel Beş Sekiz Ortaokulu’nu 2-0 yendi. İlk maçını kazanan Özel Bilgi Küpü, rakibi Uğur Koleji çekildiği için, ikinci maçını oynamadan, maçı hükmen kazandı ve gruptan çıkan ilk takım oldu.

SON SAÇTA ÇEKİŞME VARDI…

İki set üzerinden oynanan maçların ikincisinde ise 7’nci Boru Ortaokulu, 28 Haziran Ortaokulu’nu zorlanmadan 2-0 yendi ve ilk galibiyetini aldı. Üçüncü maçta Özel TED Koleji, güçlü kadrosu ile İzmit Ortaokulu’nu 2-0 yenmeyi başardı, ilk galibiyetini aldı. Günün son maçı çekişme içinde oynandı. Yahya Kaptan Edebali ile Özel Bilnet Ortaokulu başa baş mücadele etti. Özel Bilnet Ortaokulu, Edebali’ye 2-0 yenildi, ilk mağlubiyetini aldı. N AHMET AKAY

ÖZEL BEŞ SEKİZ OO: 0

ÖZEL BİLGİ KÜPÜ OO: 2

SALON: Muammer Dereli

HAKEMLER: Selim Gülhan ***, Eyüp Atalı ***

ÖZEL BEŞ SEKİZ OO: Nisan **, Melek **, Berrak **, Nida ***, Damla **, Ecrin **, Fatma ***, Zümra **, Zeynep **, Duygu **

ÖZEL BİLGİ KÜPÜ OO: Ecrin Dost ***, Ecrin Latik Karadeniz ***, Pelin ***, Elif Naz Gökçe ***, Buğlem ***, Duru ***, Ecrin Bürücü ***, Ecrin Ürkmez ***, Ecrin Irmak ***, Elif Duru Ziya ***

SETLER: 7-25,14-25

28 HAZİRAN OO: 0

7 BORU OO: 2

SALON: Muammer Dereli

HAKEMLER: Eyüp Atalı ***, Selim Gülhan ***

28 HAZİRAN OO: Elif **, Ecrin Naz **, Ayşe ***, Hiranur **, Beria **, Yaren Nur **, Şevval **, Zeynep **

7 BORU OO: Selin ***, Melisa ***, Tuğçe ***, Elif ***, Bensu ***, Zeynep ***, Hazar ***, Elif Rana ***, Ekin ***, Eylül ***

SETLER: 25-9.25-15

İZMİT OO: 0

ÖZEL TED KOLEJİ: 2

SALON: Muammer Dereli

HAKEMLER: Eyüp Atalı ***, Selim Gülhan ***

İZMİT OO: Ecem **, Tuana Kahveci **, Fatma ***, 4 Neva Tauna ***, İlke ***, Cemre **, Tuana Kocakuşak ***, Hayat **, Rüya **

ÖZEL TED KOLEJİ: Ayşegül ***, Zeynel ***, Işılay ***, Damla Yılmaz ***, Ela Naz ***, Elif Altıntaş ***, Tansu ***, Ceren ***, Dila ***, Ela Perin Ural ***

SETLER: 12-25,2-25

EDEBALİ OO: 2

ÖZEL BİLNET OO: 0

SALON: Muammer Dereli

HAKEMLER: Selim Gülhan ***, Eyüp Atalı ***

EDEBALİ OO: Zehra ***, Defne Naz ***, Azra ***, Ayşen ***, Gökçe ***, Duygu ***, Derin ***, Yağmur ***, Irmak Manet ***, Irmak Okur ***

ÖZEL BİLNET OO: Derya **, Beyza **, Ecem **, Eda ***, Esme Naz **, Elif Naz **, Simge **, Nehir ***, İnci Nur **

SETLER: 25-13,25-21