Yetenekli periler ve devler aranıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi, yaz dönemi ücretsiz spor okulları kurslarından çıkardığı yeni yıldızları takımlara hazırlarken, sıra kış dönemi basketbol kurslarındaki yetenekleri bulmaya geldi

PERİLER VE DEVLERİN PEŞİNDELER…

Birbirinden renkli sosyal ve sportif etkinliklerin gerçekleştiği spor okullarının kış dönemine de yine potanın perilerinin ve dev adamlarından büyük ilgi gösterildi. Yetenekleri keşfedilen Kocaeli ve Türk basketboluna yeni yıldızlar kazandırmayı amaçlanan basketbol branşında, bugüne kadar 3 sporcu milli takıma seçilerek gurur kaynağı olmuştu.

KOCAELİ VE TÜRK BASKETBOLUNA YENİ YILDIZLAR

Çocuklar ve minik öğrencilerin basketbol branşında gerçekleştirdiği eğitimlere olan büyük ilgisi Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılıksız kalmadı. Büyükşehir, alanında uzman 19 antrenör nezaretinde, 15 spor tesisinde, haftanın 7 günü kesintisiz eğitim vermeye başladı. Eğitmenler gösterdikleri özveriyle, kış döneminde ilk ve ortaokul yaş aralığında Bin 700’ün üzerinde öğrenci arasında gerçekleştirilecek yetenek seçmeleriyle, Kocaeli ve Türk basketboluna yeni yıldızlar kazandıracak.