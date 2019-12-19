Yazlık, Tavşancıl'a yol vermedi: 5-0

Yılların kötü izlenimini silmek için dostluk örneği sergileyen Yazlıkspor takımı, her iki yarıda attığı gollerle rakibini 5-0 yendi. Yazlıkspor aldığı galibiyetle puanını 27’ye çıkardı ve şampiyonluk ile Play Off için avantaj elde etti. Maça hızlı başlayan Yazlıkspor, henüz 5’nci dakikada günün yıldızı Erhan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Golden sonra ataklarını sıklaştıran Yazlıkspor, 22, dakikada Ufuk ile durumu 2-0 yaptı. İlk yarı Yazlıkspor'un üstünlüğüyle sona erdi. Maçın ikinci yarısına yine hızlı başlayan Yazlıkspor, üçüncü golünü Ramazan Atabaş ile 57.dakikada buldu. Yazlıkspor’da 64.dakikada Erhan kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü attı.

5. SON DAKİKALARDA GELDİ…

Maç böyle bitecek denirken, Murat Kılıç 87. dakikada attığı golle durumu 5-0 yaptı. Maç da bu skorla sona erdi. Maçın bazı anlarında her iki takımın futbolcuları gerginlik yaşadı. Araya giren maçın Hakemi Serdar Demirkaya, olayları yatıştırdı. Tavşancılspor gol pozisyonları yaratmakta zorluk çekti. İstediği golü bir türlü bulamayan ekip, şampiyonluk yolunda büyük yara almış oldu ve 28 puanda kaldı.

GÖLCÜK YAZLIKSPOR: 5-TAVŞANCILSPOR: 0

STAT:Kavaklı (1.Küme B)

HAKEMLER: Serdar Demirkaya ***, Muhammet Tutak ***, Keremşah Balbay ***

GÖLCÜK YAZLIKSPOR: Hasan ***, Ramazan Kılıç ***, Emre ***, Fatih *** (Oğuzhan **), Ramazan Atabaş ***, Murat ***, Emirhan ***, Ufuk *** (Ertuğrul **), Erhan **** (Burak **), Soner ***

TAVŞANCILSPOR: Mehmet **, Mehmet Aktaş **, Ahmet **, Tuncay ***, Atilla **, Enis ** (Alperen Soy **), Ünal **, Osman **, Şahin **, İsmail ** (Fırat **)

GOLLER: Erhan DK.5-64, Ufuk DK.22, Ramazan Atabaş DK.57, Murat DK.87