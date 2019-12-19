Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:47 TSİ- Spor G: Bugün 14:50 TSİ

Yazlık, Tavşancıl'a yol vermedi: 5-0

Amatör 1.Küme Futbol Ligi B Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren Gölcük Yazlıkspor, Gölcük Kavaklı’da, ikinci sırada 28 puanlı şampiyon adayı Tavşancılspor'u konuk etti

Ahmet Akay
Ahmet Akay Tüm Haberleri
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Yılların kötü izlenimini silmek için dostluk örneği sergileyen Yazlıkspor takımı, her iki yarıda attığı gollerle rakibini 5-0 yendi. Yazlıkspor aldığı galibiyetle puanını 27’ye çıkardı ve şampiyonluk ile Play Off için avantaj elde etti. Maça hızlı başlayan Yazlıkspor, henüz 5’nci dakikada günün yıldızı Erhan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Golden sonra ataklarını sıklaştıran Yazlıkspor, 22, dakikada Ufuk ile durumu 2-0 yaptı. İlk yarı Yazlıkspor'un üstünlüğüyle sona erdi. Maçın ikinci yarısına yine hızlı başlayan Yazlıkspor, üçüncü golünü Ramazan Atabaş ile 57.dakikada buldu. Yazlıkspor’da 64.dakikada Erhan kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü attı.

5. SON DAKİKALARDA GELDİ…

Maç böyle bitecek denirken, Murat Kılıç 87. dakikada attığı golle durumu 5-0 yaptı. Maç da bu skorla sona erdi. Maçın bazı anlarında her iki takımın futbolcuları gerginlik yaşadı. Araya giren maçın Hakemi Serdar Demirkaya, olayları yatıştırdı. Tavşancılspor gol pozisyonları yaratmakta zorluk çekti. İstediği golü bir türlü bulamayan ekip, şampiyonluk yolunda büyük yara almış oldu ve 28 puanda kaldı.

GÖLCÜK YAZLIKSPOR: 5-TAVŞANCILSPOR: 0

 STAT:Kavaklı (1.Küme B)

HAKEMLER: Serdar Demirkaya ***, Muhammet Tutak ***, Keremşah Balbay ***

GÖLCÜK YAZLIKSPOR: Hasan ***, Ramazan Kılıç ***, Emre ***, Fatih *** (Oğuzhan **), Ramazan Atabaş ***, Murat ***, Emirhan ***, Ufuk *** (Ertuğrul **), Erhan **** (Burak **), Soner ***

TAVŞANCILSPOR: Mehmet **, Mehmet Aktaş **, Ahmet **, Tuncay ***, Atilla **, Enis ** (Alperen Soy **), Ünal **, Osman **, Şahin **, İsmail ** (Fırat **)

GOLLER: Erhan DK.5-64, Ufuk DK.22, Ramazan Atabaş DK.57, Murat DK.87

Bugün 14:47 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Galatasaray'a kayyum şoku! mask
Galatasaray'a kayyum şoku!
Mehmet Üstün: İkinci yarıya Naci Keleş ile başlıyoruz mask
Mehmet Üstün: İkinci yarıya Naci Keleş ile başlıyoruz
Doğantepespor’dan özel forma! mask
Doğantepespor’dan özel forma!
Kaleci Volkan: Güzel insanlarla şampiyon olmak daha önemli mask
Kaleci Volkan: Güzel insanlarla şampiyon olmak daha önemli
Başkan Hüseyin Çardak noktayı koydu: SADİ TEKELİOĞLU İMZALIYOR!.. mask
Başkan Hüseyin Çardak noktayı koydu: SADİ TEKELİOĞLU İMZALIYOR!..
KARAMÜRSELLİLER BAL’I SEVDİ mask
KARAMÜRSELLİLER BAL’I SEVDİ
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de 184 firma personel arıyor mask
Kocaeli'de 184 firma personel arıyor
Kocaeli'deki mirasın sahipleri aranıyor! mask
Kocaeli'deki mirasın sahipleri aranıyor!
TÜPRAŞ'ta sirenler çalmaya başladı! mask
TÜPRAŞ'ta sirenler çalmaya başladı!
Büyükşehir uyardı! Son tarih 1 Ocak mask
Büyükşehir uyardı! Son tarih 1 Ocak
İzmitli Ahmet Amerika'da yaşamını yitirdi mask
İzmitli Ahmet Amerika'da yaşamını yitirdi
Kavga ettiği komşusunu silahla vurdu mask
Kavga ettiği komşusunu silahla vurdu

GALERİ

Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti mask
Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti
Gemi ile iskele arasına düştü, hayatını kaybetti! mask
Gemi ile iskele arasına düştü, hayatını kaybetti!
 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu mask
 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca bağlantısı havadan görüntülendi mask
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca bağlantısı havadan görüntülendi
Taraftarlar ve futbolcular birbirine girdi mask
Taraftarlar ve futbolcular birbirine girdi
İzmit Belediyespor maçında peluş oyuncaklar yağmur oldu yağdı mask
İzmit Belediyespor maçında peluş oyuncaklar yağmur oldu yağdı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL