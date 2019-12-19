Feridun: Asla pişman değilim!..

Kocaelispor’a bu sezon öncesinde Şanlıurfaspor’dan transfer edilen kanat oyuncusu Feridun Kıroğlu’dan duygulandıran açıklamalar geldi. Feridun, Kocaelispor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel ve yönetiminin alacağı her türlü karara saygılı olduğunu ifade etti

DERSLİK AÇIKLAMA

Resmi olarak açıklanmasa da teknik adam Selahaddin Dinçel’in raporu doğrultusunda veda edilecek futbolcular arasında yer alacağı düşünülen Feridun Kıroğlu’dan, gazetemize derslik açıklamalar geldi. Henüz kendisini arayan kimsenin olmadığını belirten Feridun, verilecek her türlü karara saygılı olduğunu belirtti.

ÖZELEŞTİRİ YAPMAK ZORUNDAYIM

1994 doğumlu futbolcu şu ifadelere yer verdi: Son söyleyeceğimi şimdiden söylemek istiyorum. İyi ki Kocaelispor’a gelmişim. Doğru, çok fazla oynamadım ama çok güzel insanlar tanıdım, mükemmel atmosferlere şahit oldum. Kariyerimde ilk kez üçüncü ligde oynadım. Bu camiada başarılı olmayı çok istedim. Fazla şans bulamadım. Özeleştiri yapmak zorundayım. Belki de bu şansı ben yaratamadım.

AŞI TUTMADI

Takıma biraz geç katıldım, sezon başında sakatlık yaşadım. Kısacası biraz geriden geldim. Son 2 haftadır 18’e giremiyordum. Oyuna girdiğim maçlarda 87-88’de şans buldum. Bu dakikadan sonra da kendimi göstermem ve takıma katkı sağlamam çok zordu. Hani derler ya “Aşı tutmadı” diye. Futbolda bunlar var. Yani ayrılıklar olur. Allah sakatlık vermesin yeter.

SAYGI İLE KARŞILIYORUM

Henüz tarafıma ulaşan bir şey yok. Ancak bekliyorum. Her türlü karara hazırlıklıyım. Benle devam etmek istenmemesini saygı ile karşılarım. Herhangi bir zorluk yaşatmadan yolları ayırırım. Devam edilmek istenirse de çok çalışacağımı da belirtmek isterim. Şunu kalpten söylüyorum. İnşallah Kocaelispor sadece bu yıl değil, yıllarca şampiyon olur.

UZUN YILLAR YÜZÜ GÜLECEKTİR

Alt liglerde nasıl kulüplerin olduğunu biliyoruz. Kocaeli şehrinin, Kocaelispor’un bu liglerde asla yeri yok. 3. Lig ama 20 bin taraftar maça geliyor. Herkes çok mücadele ediyor. Burası çok büyük camia. İnanıyorum ki bu camianın yüzü uzun yıllar gülecektir. Sorarlarsa “Pişman mısın?” diye. Asla değilim. Demin de dedim. İyi ki Kocaelispor’a gelmişim.