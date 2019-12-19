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Yakup, son bir buçuk yılın en golcüleri arasında!..

Son bir buçuk sezonda en çok atan futbolcular arasında Kocaelispor’da forma giyen ve Yeşil Siyahlı forma ile 10 gole imza atan Yakup Alkan da yer alıy...
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Son bir buçuk sezonda en çok atan futbolcular arasında Kocaelispor’da forma giyen ve Yeşil Siyahlı forma ile 10 gole imza atan Yakup Alkan da yer alıyor. Yakup’un bu sürede 48 maçta 31 golü var. Listenin başında ise Kocaelispor’un da devre arası transfer döneminde ilgilendiği ancak milyonluk maliyeti bulunan Vanspor’un yıldızı Batuhan Er var. Batuhan son bir buçuk sezonda çıktığı 51 maçta tam 42 gole imza attı.

SON BİR BUÇUK YILIN GOL KRALLIĞI

İSİM                                 GOL                        MAÇ TAKIM

Batuhan Er                        51           42            Vanspor

MarcoPaixao                     50           35             Altay

Taha Balcı                         53           35            Hekimoğlu Trabzon

MbayeDiagne                    39           31             Galatasaray

Yakup Alkan                      48           31            KOCAELİSPOR

Bahattin Köse                   49           29             Samsunspor

Vedat Muriqi                      51           27             Fenerbahçe

Gökhan Erdöl                    54           27             Buca

 

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