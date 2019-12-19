Yakup, son bir buçuk yılın en golcüleri arasında!..

Son bir buçuk sezonda en çok atan futbolcular arasında Kocaelispor’da forma giyen ve Yeşil Siyahlı forma ile 10 gole imza atan Yakup Alkan da yer alıyor. Yakup’un bu sürede 48 maçta 31 golü var. Listenin başında ise Kocaelispor’un da devre arası transfer döneminde ilgilendiği ancak milyonluk maliyeti bulunan Vanspor’un yıldızı Batuhan Er var. Batuhan son bir buçuk sezonda çıktığı 51 maçta tam 42 gole imza attı.

SON BİR BUÇUK YILIN GOL KRALLIĞI

İSİM GOL MAÇ TAKIM

Batuhan Er 51 42 Vanspor

MarcoPaixao 50 35 Altay

Taha Balcı 53 35 Hekimoğlu Trabzon

MbayeDiagne 39 31 Galatasaray

Yakup Alkan 48 31 KOCAELİSPOR

Bahattin Köse 49 29 Samsunspor

Vedat Muriqi 51 27 Fenerbahçe

Gökhan Erdöl 54 27 Buca