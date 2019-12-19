Yakup, son bir buçuk yılın en golcüleri arasında!..

Son bir buçuk sezonda en çok atan futbolcular arasında Kocaelispor’da forma giyen ve Yeşil Siyahlı forma ile 10 gole imza atan Yakup Alkan da yer alıyor. Yakup’un bu sürede 48 maçta 31 golü var. Listenin başında ise Kocaelispor’un da devre arası transfer döneminde ilgilendiği ancak milyonluk maliyeti bulunan Vanspor’un yıldızı Batuhan Er var. Batuhan son bir buçuk sezonda çıktığı 51 maçta tam 42 gole imza attı.
SON BİR BUÇUK YILIN GOL KRALLIĞI
İSİM GOL MAÇ TAKIM
Batuhan Er 51 42 Vanspor
MarcoPaixao 50 35 Altay
Taha Balcı 53 35 Hekimoğlu Trabzon
MbayeDiagne 39 31 Galatasaray
Yakup Alkan 48 31 KOCAELİSPOR
Bahattin Köse 49 29 Samsunspor
Vedat Muriqi 51 27 Fenerbahçe
Gökhan Erdöl 54 27 Buca
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz