Özel KOTO Lisesi, Masa Tenisi Genç Erkekler’de Kartepe ikincisi

Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Masa Tenisi Takımı, Kartepe’de liselerarasında düzenlenen Genç Erkekler A Masa Tenisi Turnuvası’nda ikinci oldu. Özel KOTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden eğitimi Öğretmeni Şeyma Çom’un müsabakalara hazırladığı Göktuğ Örengül, Davut Emre Aslan, Yağız Köse ve Onur Ulukavak’tan oluşan Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Masa Tenisi Takımı, Genç Erkekler A Masa Tenisi Turnuvası’nda çıktığı 3 maçtan ikisini kazanırken finalde ikinci oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz