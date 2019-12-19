İYİ Kİ “ELİNİZİN HAMURUYLA ERKEK İŞİNE” KARIŞTINIZ!..

Kentimizde 1950’lerde başlayan ‘Kadınların spor yapma geleneği’, İlk kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ın önderliğiyle başlamıştı. Bir tabuyu yıkan Kocaeli kenti, 50’lein sonunda kadın futbol takımı kurmuştu. 809’li yılların ikinci yarısında Lassa ve Kağıtspor kadın voleyboluna, 90’lı yıllardan sonra Kocaelispor kadın futboluna yeniden el atarken, kadın voleybolunda da Avrupa’ya çıkmış bir takım kurdu.

BÜYÜKŞEHİR VE İZMİT BELEDİYE ÖNCÜLÜK YAPIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve çevre belediyeler, yaz ve kış spor okullarıyla, on binlerce genç ve minik kıza sporun her branşında eğitim veriyor. Kızlar daha çok voleybol ve sonra da basketbolla ilgi duyuyor. İzmit Belediyesi ise Herbalife Nutricia kadınlar Süper Basketbol Ligi’nde ilimizi temsil etmeye çabalarken, maddi krize rağmen yoluna devam ediyor.

SADECE TRANSFER DEĞİL… ALT YAPI ÇALIŞMALARI DA VAR…

Kağıtspor’un erkek voleybol ve basketbol takımları da, bir alttaki liglerde fırtına gibi esiyor. Bu yıl en üst liglere katılabilmek için, zirvede yarışı sürdürüyor. Ancak İzmit Belediyespor Perileri gibi, Kağıtspor Efelerinin ve dev adamlarının da en üst ligde pahalı bir takım kurması gerekiyor. Ama gelecek için de vitrin oluşturacak ve A takımların alt yapıdaki ordumsu da geliyor.