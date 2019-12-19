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Vali Aksoy yakışanı yaptı

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası’nda altın ve gümüş madalya kazanan sporcuları kabul ederek, onurlandırdı. Sporcuların ve ailelerinin sevinci görülmeye değerdi
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Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Dünya Down Sendromlular Spor Federasyonu (JUDOWN) tarafından 29 Kasım-2 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılan Down Sendromlular Judo Dünya Şampiyonası’nda altın ve gümüş madalya kazanan Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü’nün sporcularını kabul ederek, onları başarılarından dolayı kutladı.

ÇİNTİMAR DA HAZIR BULUNDU…

Ziyarette; Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Dünya Şampiyonu olan sporcular Talha Ahmet Erdem, Doğukan Coşar ve Dünya 2’ncisi olan sporcu Mehmet Can Topal ve aileleri hazır bulundu. Çintimar, Aksoy’a sporcuları tanıtarak, çalışmaları hakkında bilgi sundu ve kabullerinden dolayı teşekkür etti.

AKSOY: TEŞEKKÜRLER BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞITSPORUMUZ…

Vali Hüseyin Aksoy’un hayi duygulandığı gözlenirken, “Sizleri bu başarılarınızdan dolayı tebrik ediyorum. Sizleri yetiştiren ve destek veren ailelerinize teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemiz Kağıtspor Kulübümüze, özellikle sizler gibi sporcuları bünyesinde tutarak, onların yetişmelerine katkı sundukları için teşekkür ediyorum. Hocalarımıza ve sizlere katkı sunan herkese ayrıca teşekkür ediyorum.

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