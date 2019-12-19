Derbili hafta başlıyor: ANTALYA-G.GÜCÜ

Süper Lig'de 16. hafta Antalyaspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak bu geceki karşılaşma ile başlayacak. Pazar günü Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında derbi mücadelesi yaşanacak. Süper Lig'in 16. hafta heyecanı bugün, 22 ve 23 Aralık'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Antalyaspor, MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Lider Sivasspor, Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacak. Bu hafta derbi heyecanı da yaşanacak ve Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Galatasaray da Göztepe'ye konuk olacak. Hafta Konyaspor - Trabzonspor ve Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor müsabakaları ile sona erecek.

SÜPER LİG 16. HAFTA PROGRAMI:

BUGÜN:

20.30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus

21 ARALIK CUMARTESİ

15.00 Yeni Malatyaspor- Çaykur Rize: Ali Palabıyık

17.30 Kasımpaşa – G.Antep FK: Abdulkadir Bitigen

20.00 Göztepe - Galatasaray: Serkan Tokat

22 ARALIK PAZAR

14.00 Gençlerbirliği - Sivasspor: Halis Özkahya

16.30 İ.M. Kayseri - Başakşehir: Ali Şansalan

19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Cüneyt Çakır

23 ARALIK PAZARTESİ

20.00 Konyaspor - Trabzon: Halil Umut Meler

20.00 Denizlispor – A. Alanya: Hüseyin Göçek