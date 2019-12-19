Derbili hafta başlıyor: ANTALYA-G.GÜCÜ

Süper Lig'de 16. hafta Antalyaspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak bu geceki karşılaşma ile başlayacak. Pazar günü Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında derbi mücadelesi yaşanacak. Süper Lig'in 16. hafta heyecanı bugün, 22 ve 23 Aralık'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Antalyaspor, MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Lider Sivasspor, Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacak. Bu hafta derbi heyecanı da yaşanacak ve Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Galatasaray da Göztepe'ye konuk olacak. Hafta Konyaspor - Trabzonspor ve Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor müsabakaları ile sona erecek.
SÜPER LİG 16. HAFTA PROGRAMI:
BUGÜN:
20.30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus
21 ARALIK CUMARTESİ
15.00 Yeni Malatyaspor- Çaykur Rize: Ali Palabıyık
17.30 Kasımpaşa – G.Antep FK: Abdulkadir Bitigen
20.00 Göztepe - Galatasaray: Serkan Tokat
22 ARALIK PAZAR
14.00 Gençlerbirliği - Sivasspor: Halis Özkahya
16.30 İ.M. Kayseri - Başakşehir: Ali Şansalan
19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Cüneyt Çakır
23 ARALIK PAZARTESİ
20.00 Konyaspor - Trabzon: Halil Umut Meler
20.00 Denizlispor – A. Alanya: Hüseyin Göçek
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz