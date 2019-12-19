3.Lig 3.Grup temsilcisi Gölcükspor, sezonun ilk yarısını tamamlarken, devre arası tatili de bitti. Takım bugün tesislerde toplanıyor ve ünlü teknik direktör Sadi Tekelioğlu da resmi imzayı atıyor, kafa karışıklığı sona eriyor. Takım, bir süre çalıştıktan sonra Antalya’ya gidecek. Liglerin ikinci yarısı 12 Ocak’ta başlıyor. Transfer sezonu ise resmen başladı.
Bugün 14:57 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:58 TSİ
Gölcük toplanıyor Tekelioğlu imzalıyor
3.Lig 3.Grup temsilcisi Gölcükspor, sezonun ilk yarısını tamamlarken, devre arası tatili de bitti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz