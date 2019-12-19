Gölcük toplanıyor Tekelioğlu imzalıyor

3.Lig 3.Grup temsilcisi Gölcükspor, sezonun ilk yarısını tamamlarken, devre arası tatili de bitti. Takım bugün tesislerde toplanıyor ve ünlü teknik direktör Sadi Tekelioğlu da resmi imzayı atıyor, kafa karışıklığı sona eriyor. Takım, bir süre çalıştıktan sonra Antalya’ya gidecek. Liglerin ikinci yarısı 12 Ocak’ta başlıyor. Transfer sezonu ise resmen başladı.