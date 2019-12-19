DERİNCE ZINALILI HAMZA GOLLERİYLE BÜYÜLÜYOR

Okullar Arası Hentbol Ligi maçları olanca hızıyla sürüyor. Derince Çınarlı Ortaokulu’nda eğitim gören hentbolcu Hamza Mete Beriş ise bir maçta 11 gol atarak, adeta rekor kırdı. 7-A sınıfında okuyan Hamza, kulüplerin de dikkatini çekiyor.