Okullar Arası Hentbol Ligi maçları olanca hızıyla sürüyor. Derince Çınarlı Ortaokulu’nda eğitim gören hentbolcu Hamza Mete Beriş ise bir maçta 11 gol atarak, adeta rekor kırdı. 7-A sınıfında okuyan Hamza, kulüplerin de dikkatini çekiyor.
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DERİNCE ZINALILI HAMZA GOLLERİYLE BÜYÜLÜYOR
Okullar Arası Hentbol Ligi maçları olanca hızıyla sürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz