2.Küme Futbol kuraları çarşamba günü çekiliyor

2019-2020 Sezonu 2.Küme Ligi Kura Çekimi çarşamba günü saat 17.00’de, Federasyon Eğitim Salonu’nda yapılacak. Lige katılmak veya çekilmek isteyen takımların, 23 Aralık 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar, Futbol İl Temsilciliği’ne dilekçe ile başvurmaları gerekiyor.