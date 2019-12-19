2019-2020 Sezonu 2.Küme Ligi Kura Çekimi çarşamba günü saat 17.00’de, Federasyon Eğitim Salonu’nda yapılacak. Lige katılmak veya çekilmek isteyen takımların, 23 Aralık 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar, Futbol İl Temsilciliği’ne dilekçe ile başvurmaları gerekiyor.
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2.Küme Futbol kuraları çarşamba günü çekiliyor
2019-2020 Sezonu 2.Küme Ligi Kura Çekimi çarşamba günü saat 17.00’de, Federasyon Eğitim Salonu’nda yapılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz