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Anıl Acurman’ın listesinin yarısı 40 yaş altı olacak

CHP Başiskele’de 5 Ocak 2020 tarihinde yapılacak olan kongrede yönetime talip olan Anıl Acurman, genç bir yönetim oluşturuyor. Yönetimin yüzde 50’si 40 yaş altı olacak. 15 kişilik yönetim içerisinde 5’te bayan görev ayacak
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Geçtiğimiz genel seçimde CHP’nin 5. Sıra milletvekili adayı olan Anıl Acurman, yaklaşan Başiskele Kongresine aday olmuştu. İlçelerde başarılı olmadan il genelinde başarılı olunamaz diyen Acurman, Başiskele’yi dönüşümün adresi yapacağını söylüyor. Acurman, genç ve genç düşünen bir yönetim oluşturduklarının söyleyerek iyi bir ekiple yola çıktıklarını söyledi. Anıl Acurman, değişimin adresi olan Başiskele’de CHP dönüşümünü uygulayacaklarını söyledi.

TEMİZ SİYASET

Acurman ayrıca, “Başiskele, Kocaeli’de nüfusu en hızlı artan ilçe. En çok dönüşen, en çok gelişen, eğitim seviyesi yüksek ilçesi. Siyaseti ve ülke gerçeklerini de kavrayan bir ilçe. Değişimin adresi de burası. Oy geçişenliği o kadar fazla ki SP yüzde 3 oy aldığı Başiskele’de Zafer Mutlu’nun adaylığında yüzde 35’lere sıçradı. Vaatte bile bulunmadan bunu sağladı. İnsanlar yeni yüzlere, temiz insanlara kucak acıyor. Yapmamız gereken tek şey bu” şeklinde açıklamada bulundu.

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