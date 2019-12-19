"İnovasyon ve Girişimcilik" eğitimini tamamladılar

Kocaeli Üniversitesi ve TED Kocaeli Koleji arasında yapılmış olan işbirliği protokolü çerçevesinde 2-3 Aralık 2019 ve 17-18 Aralık 2019 tarihlerinde ‘’İnovasyon ve Girişimcilik’’ eğitimlerini tamamlayan TED Kocaeli Koleji Özel Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencileri 18 Aralık 2019 Çarşamba günü sertifikalarını aldı. TED Kocaeli Koleji Konferans Salonunda gerçekleştirilen tören sırasında, ‘’İnovasyon ve Girişimcilik” eğitimini veren ve öğrencilere proje hazırlama süreçlerini anlatarak, yapacakları TÜBİTAK projelerine ve diğer çalışmalarına yön veren Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Eğitmeni Sayın Alican Oflaz’a da teşekkür sertifikası sunuldu.

MESLEK HAYATLARI BOYUNCA DEĞER KAZANDIRACAK

2017-2018 Öğretim Yılında faaliyete geçen TED Kocaeli Koleji Özel Anadolu Lisesinde uygulanan alternatif programları güçlendirmek amacı ile Kocaeli Üniversitesi ve TED Kocaeli Koleji arasında yapılan işbirliği protokolü kapsamında, TED Kocaeli Koleji öğrencilerine yükseköğrenimleri ve meslek hayatları boyunca değer kazandıracak yetkinlik ve sertifika programları düzenlenmektedir. Ayrıca, Bilim İnsanı Yetiştirme Programının gerekliliklerinden olan İnovasyon Kulübü çalışmalarını desteklemek amacı ile öğrencilere ‘’İnovasyon ve Girişimcilik Eğitimi’’ verilmektedir. Öğrencilerin yapmış olduğu inovatif projeleri geliştirmek amacı ile öğretmenler ‘’Proje Yazma Eğitimi’’ almaktadır. Bunların yanı sıra, TED öğretmenlerinin gelişimini destekleyen hizmet-içi eğitimler verilmekte, Üniversite’nin düzenlediği bilim, spor ve kültürel etkinliklere katılma imkânı sunulmaktadır. Mesleki yeterlilik programı olan ve Türkiye ile Ortadoğu’da sadece TED Kocaeli Kolejinde uygulanan BTEC “Yaratıcı Medya Üretimi” dersleri için ise akademisyen desteği sağlanmaktadır.

SERTİFİKALARINI ALDILAR

TED Kocaeli Koleji öğrencileri,günümüz dünyasında öne çıkan yetkinliklerden olan yaratıcılığa, değişime ve yeniliğe açık, riskleri ve fırsatları değerlendirme becerisine sahip bireyler olmalarını sağlamak üzere öğretim programlarını zenginleştiren ‘’Bilim İnsanı Yetiştirme Programı’’ ve ‘’İnovasyon-Girişimcilik Programı’’ kapsamında almış oldukları eğitimi tamamladılar. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 9. sınıf öğrencilerinin sertifikaları; Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Nilgün Fığlalı, TED Kocaeli Koleji Genel Müdürü ve Kurucu Temsilcisi Sayın Nilgün Çelebi ve Lise Müdürü Sayın Hatice Eser tarafından verildi.

FARK YARATAN BİREYLER

Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Nilgün Fığlalı‘’Kocaeli Üniversitesi olarak TED Kocaeli Koleji ile başlattığımız çalışmalar ile ülkemizin geleceği olan sizleri, günlük hayatımızı kökten etkileyen yapay zekâ, nesnelerin interneti, bulut teknolojisi, sürücüsüz otomobiller, blok zincir gibi kavramları geliştirecek girişimci adayları ve bilim insanı adayları olarak görmekteyiz. Bu eğitimler üniversite hayatınız ve sonrasında da fark yaratan bireyler olmanıza destek olacaktır.’’ dedi.

"ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNE TEŞEKKÜR EDERİZ"

TED Kocaeli Koleji Genel Müdürü ve Kurucu Temsilcisi Sayın Nilgün Çelebi ‘’Biz Türkiye'nin geleceğine inanıyoruz, takip eden değil, yol açan insanlar yetiştirmek istiyoruz. Öğrencilerimizi hayatları boyunca farklı meslekleri yapabilecekleri bir altyapıya kavuşturmaya çalışıyoruz. Bu yolda bize verdikleri değerli destekleri için Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Nilgün Fığlalı’nın şahsında üniversite yönetimine teşekkür ederiz.’’ dedi.