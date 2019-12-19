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Saffet Sancaklı: Haciz memurları kapıya geldiğinde anlarsın!

MHP Kocaeli Milletvekili ve eski Milli futbolcu Saffet Sancaklı, mecliste Türk futbolunun kaderini değiştirecek Kulüpler Birliği Yasası ile ilgili açıklamalar yaptı. Sancaklı, ''Haciz memurları kapıya geldiğinde taraftarlar da iflas ettiklerini görecekler'' dedi.
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MHP Kocaeli Milletvekili ve eski futbolcu Saffet Sancaklı, Türk futbolunda son günlerde çok tartışılan borç yükü ile ilgili meclis kürsüsünde önemli açıklamalar yaptı. Uzun bir süredir getirileceği konuşulan Kulüpler Birliği Yasası ile ilgili bir takım maddeleri ele alan Sancaklı, ‘Yöneticiler nasıl olsa cebinden harcamıyor parayı, gerçekleri anlatın, bu milleti kandırmayın’ ifadelerini kullandı. İşte Saffet Sancaklı’nın TBMM’deki açıklamalarından satır başları:

‘DEMEK Kİ BİZİM BABAMIZ İFLAS ETMİŞ’

”Kulüpler Birliği Yasası’nı acilen getirmemiz lazım. 8 yıldır bekliyor burada. Maddeler çok, ama bir tanesini söyleyeyim; kulüp başkanları ve yöneticiler bulundukları dönemdeki borçlardan sorumludur. Bu neyi getirecek? İstedikleri gibi o paraları har vurup harman savuramayacaklar. Şu anda bizim kulüplerin durumunu bir örnekle söyleyeyim size; bir aile var düşünün. Aile babası var, anne var çocuklar var. Babanın işleri aslında sıkıntılı ama çocuk diyor ki ‘baba yeni telefonlar çıktı bize alsana.’ Tabi oğlum diyor. Kredi kartından alıyor onları. Hanımı diyor ki ‘yeni bir araba çıkmış, komşunun hanımı almış bize de alsana’. Tamam o zaman sana da bir araba. Ev halkı şey zannediyor; babası çok iyi durumda, işler çok iyi. Bir gün evin kapısına haciz memurları bir geliyor o zaman anlarsın işte. Demek ki bizim babamız iflas etmiş.

‘TARAFTARLAR DA KABUL ETSİN’

”Kulüplerin durumu da bu. Seyircileri de bir aile olarak görürsek baskı yapıyorlar yöneticilere şunu da alın bunu da alın. Yöneticiler de nasıl olsa cebinden harcamıyor parayı. Tamam diyorlar alalım. Hadi kredi çekin, hadi temlik verin. Ama sonra bir gün haciz memurları kapıya geldiğinde taraftar da görecek ki kulüpler iflas etmiş. Aslında çoktan iflas etmişler de taraftarların haberi yok. O yüzden yöneticilere diyorum ki çıkıp anlatın gerçekleri bu milleti kandırmayın. Taraftar da kabul etsin, bir an önce bu gömülmüş Türk futbolunu çıkaralım.”

‘1 SENEDE 300 MİLYON EURO KAR EDECEKLER’

”Başka bir maddeye göre ise bir kulüpte 8 tane altyapıdan oyuncu olma zorunluluğu olacak. Peki bu neyi getirecek bize; ligde şu anda 18 tane takım var, TFF 1. Lig’de de 18 takım var eder 36. 8’er oyuncudan 288 oyuncu yapıyor. Ortalama 300 tane diyelim. Önümüzdeki sene 300 tane Türkiye Süper Ligi’nde ve TFF 1. Lig’de 20-18-19 yaşında 300 oyuncu olacak. Peki bu neyi getirecek bize; kulüpler altyapıya önem vermek zorunda kalacak. Vermiyorlar ya… Onun için diyorum buradan zorlamamız lazım bunları. 300 tane oyuncu 50 bin Euro’ya 100 bin Euro’ya oynayacaklar. Ortalama oyuncular 1 milyon, 2 milyon Euro’ya oynuyorlar. Ortalama 1 milyon Euro desek gelecek 300 altyapı oyuncusu ile kulüplerimiz 1 senede 300 milyon Euro zarardan kar edecekler. Zaten şu anda bütün kulüplerimizin toplam borcu 2 milyar Dolar.”

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