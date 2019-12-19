Katarlılar Kocaeli'den de arazi almış

Kanal İstanbul güzergahında 44 dönüm arazi satın alan Katar Emiri’nin annesi Şeyha Moza’nın yanısıra Katarlılar’ın Türkiye’de edindikleri gayrimenkuller Yalova ilinin büyüklüğüne yaklaştı. Katarlıların AKP iktidarları döneminde sahip oldukları taşınmazlar, 798 bin metrekare alana sahip olan Yalova’nın sadece 3 bin metrekare gerisinde kaldı.

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle TBMM’ye sunduğu yazılı soru önergesinde, Arap ülkelerinde yaşayanların aldıkları taşınmazları sordu.

Tanrıkulu’nun önergesini yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2003 yılına kadar hiçbir satın alma işlemi bulunmayan Katarlıların o tarihten bu yana satın aldığı alanların toplam yüzölçümünün 795 bin 552 metrekare olduğunu bildirdi. Katarlıların 198 adet ana taşınmaz satın aldığını bildiren Kurum, bu taşınmazların toplam yüzölçümünün 489 bin 901 metrekare olduğunu ifade etti. Katar vatandaşlarının bin 884 adet de “bağımsız bölüm” satın aldığını belirten Bakan Kurum, bu alanların yüzölçümü toplamının ise 305 bin 651 olduğunu ve bu satın alma işlemlerinin bin 592 farklı kişi tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.

EN ÇOK İSTANBUL

Bakan Kurum, Arap etnik kökeninden insanların Türkiye’de en çok İstanbul’dan arazi satın aldığını bildirdi. Kurum’un verdiği bilgiye göre, Araplar 59 ilden arazi edindi. İstanbul’dan aldıklarının büyüklüğü 2 milyon 504 bin metrekareye ulaşırken;

Ankara’dan 393 bin metrekare,

İzmir’den 32 bin metrekare.

Eskişehir’den ise 423 bin metrekare arazi satın aldı.

Bursa’dan 1 milyon 174 bin metrekare,

Sakarya’dan 1 milyon 93 bin metrekare,

Kocaeli’den 940 bin metrekare,

Manisa’dan 607 bin metrekare arazi el değiştirdi.

SUUDİLER İLK SIRADA

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye’nin yabancılara sattığı toplam 3 bin 336 parsel ana taşınmazın büyük bölümü Iraklılar’a gitti. Toplam 19 bin 256 Irak vatandaşı, Türkiye’den 1 milyon 503 bin 272 metrekarelik parsel satın aldı. Yabancılara satılan parsellerin yüz ölçümü büyüklüğünde ise Suudi Arabistan öne çıktı. Suudi Arabistan uyruklu 8 bin 250 kişiye Türkiye’den satılan 915 parselin toplam yüzölçümü büyüklüğü 3 milyon 408 bin 555 metrekare oldu. Suudi Arabistan, Kuveyt ve Irak, Türkiye’den sahip olunan parselin büyüklüğünde öne çıkan üç ülke olurken Katar dördüncü, 649 bin 890 metrekarelik alan ile Birleşik Arap Emirlikleri ise beşinci sırada yer aldı.

'BİRLEŞİK' RANT USULÜ

Cenevrede gazetecilere değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul projesiyle ilgili şunları aktardı:

“Karadeniz’den gelirken Marmara’dan giderken yalılara çarpan kuru yük gemileri, tankerler oldu. Daha son zamanlarda da bu tür bir kaza yaşandı. Bu mudur çevre hassasiyeti yoksa bu tehlikelerden arınmış bir kanal mı? Boğazlarda, Montrö’de bize tanınan bir hak yok, istedikleri gibi gelip geçiyorlar. Sizin Boğazınızı kullanıyorlar ama hiçbir şey elde edemiyorsunuz. Kanal İstanbul ise böyle değil, Süveyş Kanalı’nda ve diğerlerinde oraların nasıl kendilerine ait hakları varsa biz de bu yatırımı yaptığımız zaman bu tür bir hukukumuz doğacak. Üstelik kaza endişesi de taşımayacaksın. İşin bir de bu güzelliği var.”