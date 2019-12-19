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‘Günün Çorbası’ beğeni topladı

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen ‘Günün Çorbası’ adlı müzikal, sanatseverlerin beğenisini topladı. Oyunda, Amerika ve New York’ta yaşam anlatılıyor
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Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen ‘Günün Çorbası’ adlı müzikal, Kocaeli Kongre Merkezi’nin bin 300 kişilik salonunda sahnelendi. Kongre Merkezi, Günün Çorbası adlı oyun ile ilk kez bir tiyatro oyununa ev sahipliği yapmış oldu. İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda uzun yıllardan bu yana oyun yöneten ve birçok ödül sahibi Taner Tunçay’ın yönettiği ‘Günün Çorbası’ adlı oyunu Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın eşi Figen Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, devlet sanatçısı ünlü oyuncu Haldun Dormen, daire başkanları ve vatandaşlar izledi. 

ABD VE NEW YORK TASVİRİ

Canlı orkestra eşliğinde şarkıları, danslarıyla Broadway masalı tadında romantik komedi özelliğini de taşıyan ‘Günün Çorbası’ Kocaelili sanatseverler tarafından ilgi gördü. Taşıdığı tarihsel süreci dekor ve tasarımlarla sahneye yansıtılan 2 perdelik müzikal, 2’nci Dünya Savaşı’nın başladığı günlerde, bu savaşı ‘Avrupalıların kendi içinde bir hesaplaşması’ olarak yorumlayan ABD’nin New York şehrindeki gündelik hayatlar; bir çorba tarifinin, sosyetik düğünün, tiraj-para, terfi ve aşkın merkezinde dönüyor.

KİMLER ROL ALDI?

Bu yıl ilk kez Kocaeli’de sahnelenen ‘Günün Çorbası’ müzikalinde Başar Alemdar, Betül Akgün, Duygu Mine Özcan, Engin Benli, Hikmet Erdem Irmak, Eylem Tanrıver, Ezgi Özbalı, İlker Bağlam, Nursel Çeliktürk, Ozan Şahin, Serhat Güzel ve Sezen Düzakar rol aldı.

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