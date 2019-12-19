Evini satıp, fotoğrafçılığa başladı

Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği’nin bu haftaki konuğu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu, fotoğraf sanatçısı Emre Ceylan oldu. KBFTD üyelerine çeşitli konularda paylaşımlarda bulunan Ceylan, fotoğrafçılığa başlama hikayesini de anlattı. Hayallerinin peşinden gitmek için önemli bedeller ödediğini belirten Ceylan, “Askerden geldiğimiz zaman iyi bir işte ve iyi bir maaşla işe başladım. Ancak asıl istediğim şeyin fotoğraf çekmek olduğunu anlayınca evimi ve arabamı satıp İstanbul’a gittim” dedi.

“FOTOĞRAFA YORUM GETİRDİM”

Başlangıçta zorluk yaşadığını, daha sonra ise duruma ayak uydurduğunu aktaran Ceylan, “Başlangıçta benim için yeni bir şehre ve yeni bir hayata alışması elbette zor oldu. Fotoğraflara değişik yorumlar, değişik açılar getirmeye çalıştım. Şu anda bir Youtube kanalım var ve yaptığım işleri oradan paylaşıyorum” ifadelerini kullandı.