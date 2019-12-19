Karamürsel Kitap Fuarı kitapseverleri bekliyor

Karamürsel Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim ve Karamürsel Belediyesi’nin katkıları ile düzenlenen Karamürsel Kitap Fuarı kapılarını açtı. Karamürsel Kültür Merkezi'nde okurlarla buluşan fuar, 50 yayınevine ev sahipliği yapıyor. Kitap fuarının açılışı nedeniyle değerlendirmelerde bulunan Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, insanlığın en önemli hazinesinin bilgi olduğunu belirterek, bilgiye ulaşmanın yolunun da kitaplardan geçtiğini söyledi.

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Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım da bu tür organizasyonların, okurla yazarların buluşmasına olanak sağladığını ifade ederek, okuma oranının gittikçe arttığını kaydetti. Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve diğer katılımcılar, fuarın açılışını gerçekleştirdi. Kitap Fuarı açılışına Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, meclis üyeleri, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Fuar, 22 Aralık’a kadar görülebilecek.