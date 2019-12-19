Bu hafta vizyondakiler!

Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi

Kylo Ren, Büyük Lider Snoke'u öldürmesinin ardından İlk Düzen'in yeni Büyük Lider'i olmuştur. Acımasız yönetiminin altında galaksi yavaş yavaş umutsuzluğa kapılmaktadır. LukeSkywalker'ın Güç'le birleşmesinden sonra Rey, kendi içindeki gücü benimsemiş, onu geçmişte tutan bağlarını kesmeyi başarmıştır. Kylo Ren ve Rey'in arasındaki çatışma giderek artarken, İlk Düzen'de de içsel çalkantılar yaşanmaktadır. Güçte kalabilmek için giderek acımasızlaşan Kylo Ren, onu yenmek için sürekli çalışan Rey, tekrar ortaya çıkan Ren Şövalyeleri, Direniş'i büyütmeye çalışan Poe ve Fin, karanlığın ve aydınlığın savaşı galaksideki tüm dengeleri değiştirecektir...

Skandal

Skandal, ortaya çıkması ile büyük olay yaratan, FoxNews'in kurucusu ve CEO'su olan RogerAiles'in taciz skandalının perde arkasında yaşananları konu ediyor. 2016 yılında ilk olarak televizyon yorumcusu GretchenCarlson, ardından MegynKelly ve daha birçok kadın, RogerAiles’in tacizine maruz kaldığını açıklamıştı. Filmde, taciz olayının su yüzüne çıkması ile yaşananlar ve tacizde bulunan medya patronunun perde arkasındaki öyküsü gözler önüne seriliyor. CharlizeTheron'unFox'tanNBC'e geçiş yapan haber sunucusu MegynKelly'i, Nicole Kidman'ın televizyon yorumcusu GretchenCarlson'ı ve MargotRobbie'nin kurgusal Fox News yapımcısı Kayla Pospisil'i canlandırdığı biyografik yapımda, kadın çalışanlarına yıllarca uyguladığı cinsel tacizlerin ortaya çıkmasıyla birlikte kovulan Fox News CEO'su RogerAiles'a ise John Lithgow hayat veriyor.

Beyaz Hüzün

Beyaz Hüzün, kendisine bağlı birliği Sarıkamış'a ulaştırmak için zorlu bir mücadeleye girişen bir askerin hayatına odaklanıyor. Abrek, Büyük Çerkez sürgünü sırasında annesi ile birlikte Anadolu topraklarına sığınır. Fakat kadere boyun eğemez ve annesini bir cami köşesinde kaybeder. Yapayalnız kalan ve Osmanlı topraklarına sığınan Abrek, hayatına bir asker olarak devam etmeye karar verir. Balkan Harbine katılan ve yenilgiyi acı bir şekilde hisseden Abrek, Sarıkamış Harekatı için yola koyulur. Onun artık tek amacı, kendisine bağlı birliği Sarıkamış'a ulaştırmaktır.