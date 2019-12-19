Başiskele Belediyesi’nde, sosyal denge sözleşmesi imzalandı

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Kocaeli Şube Başkanı Sadican Aygen ve yönetim kurulu üyelerini başkanlık makamında ağırlayan Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, belediyede çalışan memurların 2020 yılı Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi konusunda mutabakata vardı. Belediye Başkanı M. Yasin Özlü ve Bem-Bir-Sen Kocaeli Şube Başkanı Sadican Aygen arasında karşılıklı imzalanan sözleşmeyle belediye memurlarının 2020 yılı mali ve sosyal hakları belirlendi.

MOTİVASYONU ARTTIRACAK

İmza töreninde konuşan Başkan M.Yasin Özlü, "Başiskelemiz’e değer katan vatandaşlarımıza en iyi en kaliteli hizmeti sunmak için büyük çaba gösteren mesai arkadaşlarımızın alın terinin ve emeğinin karşılığını idare olarak çalışanlarımıza en üst düzeyde vermeye gayret ediyoruz. Bugün imzaladığımız bu sözleşmenin memurlarımızın motivasyonunu daha çok arttıracağına inanıyorum. Allah bizlere ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Sözleşmenin çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.