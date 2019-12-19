MHP Kocaeli’yi sallayacak

MHP Kocaeli İl Başkanlığı, bugün saat 17.30’da yapacağı saha programı ile çok sayıda vatandaşa dokunmayı hedefliyor. Yüzlerce partili tüm ilçelerden ekipler halinde araçları ile eski valiliğin bulunduğu meydanda toplanacak. İl başkanının konuşması ve talimatı ile yüzlerce ekip tüm Kocaeli’ye dağılarak sokaktaki, kahvedeki, çarşıdaki vatandaşla buluşacak. 500 kişilik hatip ordusu ile 12 ilçeden yüzlerce mahalleye aynı anda ulaşılarak vatandaşla kucaklaşıp hasbıhal edilecek.

İZMİT’TE SEFERBERLİK

Bu doğrultuda hareketli saatlerin yaşandığı MHP İzmit İlçe Başkanlığı’nda, İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz basına kısa bir açıklama yaptı. “Bizim Kocaeli teşkilatı olarak farkımız her zaman laf söz üretmek yerine çalışmak olmuştur” diyen Yalçınöz, “Seçim olsun olmasın bizim için fark etmez. Partimizin değerlerini halkımıza anlatmak için yine yoğun çalışıyoruz. Bizi sahada gören seçim geliyor zannediyor. Ancak bizim derdimiz seçim değil, partimizin değerleri ve genel başkanımızın mesajlarını halkımıza doğru anlatabilmek. Biz de merkez ilçe olmanın sorumluluğu ile en etkili çalışmaları yapabilmek için seferber olduk” dedi.

“ÇALIŞMAYA DEVAM”

MHP İzmit İlçe Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Örnek ise şunları söyledi: “Milliyetçi Hareket Partisi, Kocaeli teşkilatları olarak Türkiye'de eşi benzeri görülmemiş bir programa daha imza atmayı hedefliyoruz. Herkesi sırtını koltuğa yaslamaya ve cuma günü yapacağımız 120*120 saha çalışma programımızı takip etmeye davet ediyoruz.MHP Kocaeli teşkilatları olarak Kırmız çizgimiz net. Durmak yok, çalışmaya devam”