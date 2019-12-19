Gebze Seyahat Kartları Ofisi cumartesi günleri de hizmet verecek

Kocaelikart sistemine geçişle birlikte kademeli olarak paralı binişler kaldırılıyor. Bu kapsamda vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı gerekli önlemleri aldı. Bu kapsamda vatandaşların Kocaelikart ihtiyacını karşıladığı Gebze Seyahat Kartları Ofisi, aralık ayı boyunca cumartesi günleri de hizmet verecek. Gebze Kent Meydanı’nda bulunan ofisten, indirimli ve ücretsiz seyahat kartlarının basım ve vize işlemleri de yapılabiliyor.