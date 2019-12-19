Farklı kültürler, Kocaeli’de buluştu

Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa; Valin Hüseyin Aksoy’un yanı sıra, Baro Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir, Vali Yardımcısı Dursun Balaban, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, İl Jandarma Komutanı Alb. Osman Aslan, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Mehmet Erkoç, daire müdürleri, GEBKİM Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayhan Orhan, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

ULUSLARARASI GÖÇ SORUNU

Vali Hüseyin Aksoy ve protokol üyeleri, Kocaeli Kırım Tatarları Kültür ve Dayanışma Derneği, Kocaeli Ahıskalılar Kültür ve Dayanışma Derneği ve Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen sergileri gezdiler. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda İl Göç İdaresi Müdür Vekili Mehmet Erkoç’un konuşmasının ardından Vali Hüseyin Aksoy yaptığı konuşmada; “Uluslararası göç; maalesef gelişen, büyüyen, farklı noktalara ulaşan dünyamızda hala önemli bir sorun olarak varlığını sürdürüyor. Çeşitli gerekçelerle bulundukları toprakları terk etmek zorunda kalan insanları bu yüzyılda da görüyor ve tanıklık ediyoruz” dedi.

İLİMİZDE 55 BİN 546 SURİYELİ VAR

“Türkiye uluslararası göçe konu olan ülkelerin başında geliyor” diyen Vali Aksoy, “Bugün ülkemizde 190’ı aşan ülkeden 5 milyonu aşan göçmene ev sahipliği yapıyoruz. Kocaeli’de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeliler var. Toplam sayı bugün itibariyle 55 bin 546’dır. Bu Suriyeliler ağırlıklı olarak Darıca ve Gebze ilçemiz olmak üzere ilimiz genelinde yaşamlarını sürdürmektedir. Suriyeli insanlarımızın çocuklarından okul çağında olanların 9 bin 519’unu okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve hatta açık liseye alarak eğitimlerinin aksamaması yönünde yoğun bir gayret içerisinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz.

“TÜRKİYE KUCAK AÇTI”

İlimizde 9 bin 184 ikamet izni bulunan yabancı yaşamaktadır. Bunların bin 653’ü aile, bin 23’ü öğrenci, 4 bin 674 kısa dönem, 751 uzun dönem, 56 insani ve bin 27 kişi de çalışma izni alarak ilimizde ikamet etmektedir. Uluslararası koruma altında olan 275 yabancı Kocaeli’de yaşamaktadır. Tarihte soydaşlarımızın karşı karşıya kaldığı durumlar nedeniyle yaşadıkları toprakları terk etmek zorunda kaldıklarını biliyoruz. Bugün onlara da Türkiye kucak açtı ve sahiplendi” dedi.