Başkan Turan, komşu başkanı ziyaret etti

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan’a ziyaretler esnasında, AKP Akyazı İlçe Başkanı Mesut Ekrem, Kefken Mahalle Muhtarı Zeynel Abidin Ekrem, Çamkonak Mahalle Muhtarı Hasan Ekrem ve Tacettin Koç eşlik etti. Başkan Turan ziyarette Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ile belediyecilik hizmetleri hakkında istişarelerde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi.

Gerçekleştirdiği ziyaretlerle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Turan; “Kutsal hizmet yolunda bir ve beraber olmak çok önemli. Yaptığımız istişarelerle de planladığımız projeler hakkında daha net fikir sahibi oluyoruz” dedi. Ziyaretin sonunda heyet günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.