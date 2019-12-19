İzmit 2020’ye, panayırla girecek

Esnaf komisyonu toplantısına Başkan Hürriyet’in yanı sıra, Başkan Yardımcısı Av. Sibel Solakoğlu ve Zabıta Müdürü Hüseyin Demirkır da katıldı. Fethiye Caddesi ve çevre caddelerde faaliyet gösteren işletme sahibi esnafların yer aldığı komisyon toplantısında hem vatandaşın hem esnafın beklentileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Kentin prestij caddesi olabilecek alanlarında yapılacak olan çalışmalara belediye olarak tek başlarına karar vermeyeceklerini ifade eden Başkan Hürriyet, “Herkesin önerisinin ve onayının olacağı şekilde bir çalışma yürütmek istiyoruz” diye konuştu.

YILLAR SONRA DA KEYİFLE KULLANILSIN

Çarşı merkezdeki değişimin sürekli olması gerektiğini belirten Başkan Hürriyet, “3-4 yılda bir yapılan ufak ekleme ya da tadilatlardan bahsetmiyoruz. Özellikle Fethiye Caddesi, Yürüyüş Yolu ve çevre caddelerde esaslı bir düzenleme ve değişikliğe gidilmesi gerekiyor. Zemini, sokak mobilyaları, ışıklandırmaları, kullanılacak renk skalasına kadar sil baştan bir proje hazırlığı içerisindeyiz. Yapacağımız düzenlemeler yıllar sonrada keyifle kullanılsın istiyoruz” dedi.

YENİ YILI HALKIMIZLA KARŞILAYACAĞIZ

Yeni yılı İzmit Kent Meydanı’nda tüm esnaf ve vatandaşlarla karşılanacağı yılbaşı panayırı hakkında da bilgi veren Başkan Hürriyet, “Biz istiyoruz ki yeni yılda insanlar kent meydanında olsun. Evlerde mandalinaların soyulduğu, tombalaların oynandığı, kestanelerin pişirildiği, bozaların içildiği, sıcak saleplerin yapıldığı zamanları hatırlatacak bir etkinlikle yeni yılı tüm kentimizle karşılayalım istiyoruz” açıklamasında bulundu. Başkan Hürriyet herkesi, Belsa önünde bir hafta boyunca açık kalacak panayıra davet etti.