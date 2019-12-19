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Eskihisar’a sualtı müzesi geliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un il müdürleriyle bir araya geldiği kampta, İzmit Kültür ve Turizm Müdürü Ercan Yamen, 3 önemli proje sunarken, Gebze Eskihisar’a sualtı müzesi projesini anlattı
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Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı, 81 İl Kültür ve Turizm Müdürü’nün katılımıyla gerçekleşen ‘İl Müdürleri Koordinasyon Toplantısı’ Ankara’da tamamlandı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Ercan Yamen 3 proje ile ilgili sunumunda; Gebze Turizm Destinasyonu; Eski Hisar Kalesi merkezli, Hünkâr Çayırı, Hanibal, Osman Hamdibey Müzesi, Çoban Mustafapaşa Camiini kapsaya, Gebze Yöresi turizm destinasyonu ve Eski Hisar Kalesine Sualtı Arkeoloji hakkında bilgiler aktardı.

‘BİR DENİZ İKİ YAKA’ PROJESİ

İkinci proje olarak; Körfeze kıyısı olan Başiskele, Gölcük, Karamürsel, Körfez, Gebze ve İzmit ilçelerini kapsayan ‘Bir Deniz İki Yaka’ destinasyonunu sundu. İnanç turizmi olarak; Sultan Baba Türbesi, Tırnaksız Dede, Sünni Baba’nın bu destinasyonun içinde olduğunu kaydetti. Böylece gemi, motor ve tekne turlarıyla içinde yöresel yemekleri ikramını yine yöresel klarnet müziğimiz eşliğinde gerçekleştirmeyi düşündükleri bu turizm rotasından da bahsetti. Bu kapsamda gastronomi açısından önem taşıyan ‘Bilge Şehir Kocaeli’nin de tatlarını aktardı.

MÜZELERDEKİ TEŞHİR VE TANZİM

Ercan Yamen üçüncü projesinde ise tarihi adeta içinde saklayan Çukurbağ Mahallesi’ne değindi. O dönemin parlak bir liman kenti ve aynı zamanda Roma İmparatorluğu’nun kayıp başkenti olan Nikomedia’yı anlattı. Yine bu proje kapsamında İzmit Redif Müzesi’nin yenilenmesi, Arkeoloji Müzesi’nin ise yeniden teşhir edilip tanzimi konusunda değerlendirmede bulundu. Yamen bu projelerinin haricinde, KOÜ öğrencilerine ilimizin gezdirileceği, “Dersimiz Kocaeli” projesinin devam edeceğini söyledi.

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