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İzmitli iş insanları Ukrayna’dan umutlu döndü

İzmitli iş insanları, Ceyka Chemical And International LTD.'nin dış ticaret sorumlusu Bülent Korgan, Tadlan Kahve ve Çikolata firmasının sahibi Metin Köşker ile borsa brokeri Kamil Çalışkan dört günlük Odesa gezisinden eli dolu döndü
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Odesa ve Nikolayev'deki ihracat yapan şirketlerle yüklü miktarda çiçek yağı ihracatı görüşmeleri yapan grup, bir yıl süreli bağlantılar için önemli fizibilite çalışması gerçekleştirdi. Ukraynalı şirketler, bu tür ihracat bağlantılarını bir yıllık sürelerde imzalıyor. Görüşmeler hakkında bilgi veren Bülent Korgan, bağlantı kurdukları şirketlerin 15 gün içinde olumlu yanıt vermesini beklediklerini ifade ederek, "Piyasanın altındaki fiyatlarımız dolayısıyla yüklü miktarda bağlantı yapma umudumuz yüksek" dedi.

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