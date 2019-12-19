Kasım ayında 3 bin 78 adet konut aldık

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü, illere göre konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde konut satışları 2019 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,4 oranında artarak 138 372 oldu. İstanbul 24 924 konut satışı ve yüzde 18 ile en yüksek paya sahip oldu. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 21 konut ile Ardahan, 44 konut ile Hakkâri ve 72 konut ile Bayburt oldu. İlimizdeki konut satışları ise 2019 yılı Kasım ayında 3 bin 78 olarak gerçekleşti.

YABANCILAR 3 BİN 988 KONUT ALDI

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,6 azalarak 3 bin 988 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Kasım 2019'da ilk sırayı bin 885 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 825 konut satışı ile Antalya, 218 konut satışı ile Ankara, 128 konut satışı ile Bursa ve 110 konut satışı ile Yalova izledi. Kasım ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 575 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 500 konut ile İran, 300 konut ile Rusya Federasyonu, 216 konut ile Afganistan ve 174 konut ile Suudi Arabistan izledi.