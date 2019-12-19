Emlakjet’ten üyelerine belge kolaylığı

Emlakjet, son dönemde gündemde olan aşınmaz Ticareti Yönetmeliği’ne göre tüm emlak danışmanlarının alması gereken ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ alım sürecinde üyelerinin yanında yer aldığını açıkladı. Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesi ile birlikte sektörde aktif olarak rol üstlenen tüm emlak danışmanlarının 31 Ağustos 2020 tarihine kadar Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip olması zorunlu hale geldi.

ÇEŞİTLİ AVANTAJLAR

Emlakjet yetkilileri, Emlak Danışmanı veya Sorumlu Emlak Danışmanı Belgesi almak isteyen emlak danışmanlarının teorik ve performans sınavlarından başarıyla geçmesi gerektiğini ve Emlakjet’in Mesleki Yeterlilik Sınavı’nı gerçekleştirmede yetkilendirilmiş olan SC Belgelendirme ile iş birliği yaparak üyelerine önemli avantajlar sağladığını söylediler. Mesleki Yeterlilik Belgesi Eğitimi ile ilgili olarak konuşan Emlakjet Ceo’su Tolga İdikat, “Emlakjet olarak sektöre yenilik katarak sektörü daha ileriye taşımak öncelikli hedefimiz. Gayrimenkul danışmanlığının profesyonel bir meslek olma yolundaki ilerleyişinden çok memnunuz” dedi.