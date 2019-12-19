Ahmetcan Çağlayan için son görev

Kocaeli’de geniş bir kesim tarafından tanınan Ahmet Fırat Çağlayan ile eşi Marcia Çağlayan’ın oğlu Sait Emir Çağlayan’ın abisi, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın yeğeni Ahmetcan Çağlayan (30), geçtiğimiz gün Amerika’da geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetmişti. Çağlayan’ın cenazesi bugün İzmit Fevziye Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Bağçeşme Mezarlığında bulunan aile kabristanında defnedildi.

3 BAYRAK YER ALDI

Düzenlenen cenaze törenine Çağlayan’ın ailesinin yanı sıra Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Kocaeli Bingöllüler Dernek Başkanı Ali Değirmenci, kent kamuoyunun yakından tanıdığı isimler ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Aynı zamanda ABD vatandaşı olan Çağlayan’ın tabutuna Türk Bayrağı’nın yanı sıra vatandaşı olduğu ABD bayrağı ile Brezilya bayrağı da konuldu.