Vali Hüseyin Aksoy, Deniz Ticaret Odası Başkanı Vedat Doğusel’iziyaret etti. Deniz Ticaret Odası Başkanı Vedat Doğusel ve yönetim kurulu üyeleri tarafından kapıda karşılanan Vali, yönetim binasına geçerek Doğusel ve yönetimi bir süre sohbet etti. Vali Aksoy, çalışmalar hakkında bilgi alırken, Başkan Doğusel ve çalışma arkadaşlarına başarı dileklerini iletti. İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Vedat Doğusel de, nazik ziyaretlerinden dolayı Vali Aksoy’a teşekkür etti.
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Vali Aksoy’dan Doğusel’e ziyaret
Vali Hüseyin Aksoy, İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Vedat Doğusel’i ziyaret etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz