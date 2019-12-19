CHP İzmit’te iki aday yarışacak

CHP İzmit’te 21 Aralık Cumartesi günü gerçekleşecek ilçe kongresi öncesi İzmit’e talip olan adaylar gazetemize açıklamalarda bulundu. Mevcut İlçe Başkanı Hakan Çakar, “Cumhuriyet Halk Partisi kazanacak, biz seçimi alacağız. Mücadelemiz o yönde” ifadelerinde bulunurken, İl Başkan Yardımcısı Gökhan Ercan ise “Seçimle ilgili bir problemim yok. Seçimi kazandım” dedi.

Çakar: Biz seçimi alacağız

Delege sürecinden bahseden mevcut İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, “Çok yoğunuz. Cumhuriyet Halk Partisi kazanacak, biz seçimi alacağız. Mücadelemiz o yönde. En demokratik delege seçimi yaptık, 3 üyeli köye bile gittik, sandık koyduk. Masa başında delege yazmadık yani. Partimizin büyümesi için elimizden geleni yaptık. Bundan sonrası için de güzel projelerimiz var. Bunları hayata geçirmek için aday oldum. İlk defa aday oluyorum. İzmit Belediyesi’ni kazandırarak da bana destek veren ilçe yönetici arkadaşları mahcup etmedik. Hep beraber bu süreci çok iyi değerlendirdik” dedi.

“BÜTÜN KÖYLERİMİZİ DOLAŞTIK”

Seçim sürecinden bahseden Çakar, “Bundan sonraki hedefimiz Kocaeli’de genel seçimlerde minimum 6 milletvekili, yerelde ise Büyükşehri kazanmak üzerine çalışmalarımız olacak. Biz insanlara dokunacağız. Sıkmadığın el sizin el değildir. Hatırlayın 2014 seçimlerinde Sefa Başkan mahallelerden gelen oylarla seçimi kazanmıştı, köylerden gelen oylarla ise seçimi kaybetti. Biz bu dönem bütün köylerimizi dolaştık. Bütün köylerimizde Ayşe Ablayla, Fatma Teyzeyle, Hasan Amcayla tokalaştık, derdini dinledik. Gece 2-3’lere kadar programlar yaptık ve oradan gelen oylarla biz seçimimizi aldık. Tabi ki bilim, teknoloji olacak bu işin içinde ancak köy kısmında İzmit’te seçimi belirleyecek olan bölge 50 tane mahalle olarak geçiyor ama köy statüsünde olan yerlere dokunmak amacımız” ifadelerinde bulundu.

“HER MAHALLEYE BİR KÖY TAHSİS EDECEĞİZ”

Yeni dönem projelerinden de bahseden Çakar, “Kardeş köy projemiz var. 52 mahalle, 50 köyümüz var. Her mahalleye bir köy tahsis edeceğiz. O köyle irtibatlaşmayı onlar yapacak, ayda 1 kere de bize rapor verecekler. O köyün sorunlarıyla, vatandaşın derdi ve projeleriyle onlar ilgilenecek. Olmadı piknikler düzenleyecekler. 50 vatandaşımızın yaşadığı köyde 2 tane üyemiz var. Bunu biz 20-30’lara çıkartacağız. Böylece hem partimiz büyümüş olacak hem de köylerdeki oy sorunumuz da ortadan kalkmış olacak. Çünkü biz bu zamana kadar köyleri önemsememişiz” dedi.

“BİZİM HAK ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORLAR”

“Seçimde rahat rahat kazanacağız” diyen Çakar, “Bu dönem daha fazlasını yapacağız. Biz bütün köylerimizi tek tek kucaklayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu dönem aldığı yüzde 50 oyu yüzde 60-65’lere çıkartacağız. Bu seçimde rahat rahat kazanacağız diye düşünüyorum. Çünkü her akşam mahallelerdeki delege arkadaşlarla buluşuyoruz. Hepsi çok pozitif. Bizim de hak ettiğimizi düşünüyorlar çünkü biz bir yerel seçimi çok zor şartlar altında kazandırdık. Biz Cumhuriyet Halk Partisi’nin büyümesi için ne koyabiliriz, bunun mücadelesini vereceğiz. Kendimiz ile ilgili bir düşüncemiz yok, o yüzden rahatız” ifadelerinin ardından konuşmasını sonlandırdı.

Ercan: Seçimi kazandım

İl Başkan Yardımcısı görevini yürüten Gökhan Ercan ise adaylığıyla ilgili olarak, “Süreç gayet güzel gidiyor, seçimle ilgili bir problemim yok. Seçimi kazandım. Zaten örgütün içerisinden gelen bir insanım. Gençlik kollarından beri sokağından, çamurundan, çocukluğumuzdan beri partinin içerisindeyim. Örgütsel çalışmanın ne demek olduğunu, nasıl yürütüldüğünü biliyoruz. Seçimi bir sıkıntı, problem olarak görmüyorum. Partimizin kongresini bir şölen havasında geçirip nihayete erdireceğiz diye düşünüyorum” dedi.

“İŞE KENDİMİ TANITARAK BAŞLAMIYORUM”

Delegelerin düşünceleri hakkında da konuşan Ercan, “Delegeler çok pozitifler çünkü işe kendimi tanıtarak başlamıyorum. Örgütüm yıllardır beni tanıyor. Genç kardeşlerimizle, abilerimizle, ablalarımızla, bütün delegelerimizle zaten tanışıklığımız var. Bundan sonrası için neler yapacağız, partimizi daha nasıl büyüteceğiz, yerelde kazandığımız bir belediyemizi Büyükşehire taşıma noktasında nasıl lokomotif olarak kullanacağız onları konuşuyoruz hep birlikte” ifadelerinde bulundu.

“DAHA GÜÇLÜ HALE GETİRECEĞİZ”

Projeleri hakkında da konuşan Ercan, “Siyasi partilerin en büyük projesi iktidar olmaktır. Vatandaşın refahını yükseltmek, sosyal hayat içerisindeki statüsünü daha arttırmaktır amaç. Bizim en büyük projemiz yerelde yaşadığımız iktidarı Büyükşehre ve genele taşımak. Bunun için de mahallelerden başlayan örgüt yapılarımızı daha güçlü hale getireceğiz. Üyelerimizi daha da işin içine katarak bir koro oluşturmak istiyoruz. Bu konuda iyi bir orkestra şefi olacağıma inanıyorum. Bizim en büyük hedefimiz, projemiz iktidar olmak” şeklinde konuştu. Ercan son olarak, “Delegelere söylemek istediğim: örgütün içinde yetişmiş, her türlü kategorisinden geçmiş, Kocaeli’de 20 sene önce içerisine girmiş evladına sahip çıkacaktır delege. Özgücüne sahip çıkacaktır” dedi.