Görev değişikliğinin ardından yazılı açıklama yapan Mecit Karabulut, “Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanlığı görevimi Necmi Altındeğer kardeşime devrettim. Kendisine çalışmalarında başarılar diliyorum dedi. Necmi Altındeğer de bir açıklama yaparak, İl Başkanı Mehmet Aras’ın talimatı ile Karamürsel Yeniden Refah Partisi Başkanlığına görevlendirildiğini belirterek, “Yeniden Refah Partisi her geçen gün daha da güçleniyor. Milletimiz için, biz varız. Burada gelecek var. Adalet var. Bereket var” dedi.
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Karamürsel YRP’de görev değişimi
Yeniden Refah Partisi Karamürsel İlçe Başkanlığı’nda görev değişikliğine gidildi Yeniden Refah Partisi Karamürsel ilçe başkanlığını bir yıldır yürüten Mecit Karabulut, Kocaeli İl Başkanı Mehmet Aras’ın talimatıyla yerini Necmi Altındeğer’e bıraktı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz