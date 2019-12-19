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Karamürsel YRP’de görev değişimi

Yeniden Refah Partisi Karamürsel İlçe Başkanlığı’nda görev değişikliğine gidildi Yeniden Refah Partisi Karamürsel ilçe başkanlığını bir yıldır yürüten Mecit Karabulut, Kocaeli İl Başkanı Mehmet Aras’ın talimatıyla yerini Necmi Altındeğer’e bıraktı
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Görev değişikliğinin ardından yazılı açıklama yapan Mecit Karabulut, “Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanlığı görevimi Necmi Altındeğer kardeşime devrettim. Kendisine çalışmalarında başarılar diliyorum dedi. Necmi Altındeğer de bir açıklama yaparak, İl Başkanı Mehmet Aras’ın talimatı ile Karamürsel Yeniden Refah Partisi Başkanlığına görevlendirildiğini belirterek, “Yeniden Refah Partisi her geçen gün daha da güçleniyor. Milletimiz için, biz varız. Burada gelecek var. Adalet var. Bereket var” dedi.

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