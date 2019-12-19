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YRP İzmit, Kaymakam Cinbir’i ziyaret etti

Yeniden Refah Partisi İzmit İlçe Başkanı Musa Kahya başkanlık birimi üyeleri ile birlikte, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular
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Yeniden Refah Partisi İzmit İlçe Başkanı Musa Kahya, başkanlık birimi üyeleri Naim Güzel, Nurettin Kulaksız, Engin Yegen, Cafer Karaşahin, İsa Kahya, Zihni Yavuz ve Serkan Muratoğlu  ile birlikte  İzmit İlçe Kaymakamı Şevket Cinbir’i makamında ziyaret ettiler. YRP’li heyetin hoş geldin ziyaretine teşekkür eden İzmit İlçe Kaymakamı Şevket CİNBİR de, ziyaret nedeniyle memnuniyetini dile getirdi.

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