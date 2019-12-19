Yeniden Refah Partisi İzmit İlçe Başkanı Musa Kahya, başkanlık birimi üyeleri Naim Güzel, Nurettin Kulaksız, Engin Yegen, Cafer Karaşahin, İsa Kahya, Zihni Yavuz ve Serkan Muratoğlu ile birlikte İzmit İlçe Kaymakamı Şevket Cinbir’i makamında ziyaret ettiler. YRP’li heyetin hoş geldin ziyaretine teşekkür eden İzmit İlçe Kaymakamı Şevket CİNBİR de, ziyaret nedeniyle memnuniyetini dile getirdi.
Bugün 16:45 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 16:46 TSİ
YRP İzmit, Kaymakam Cinbir’i ziyaret etti
Yeniden Refah Partisi İzmit İlçe Başkanı Musa Kahya başkanlık birimi üyeleri ile birlikte, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz