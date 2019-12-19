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Başkan Şayir, Çiller’den destek istedi

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiller, Dilovası Belediyesi’nde bir araya geldi
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Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, beraberindeki GTO Genel Sekreteri Mustafa Yaşar Sekin ve Dilovasılı iş insanları Murat Erdoğan ve Hayati Bayram ile birlikte Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’i ziyaret etti. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ’in, ziyaret nedeniyle Çiller ve beraberindekilere teşekkür ederken, GTO ve Dilovası Belediyesi’nin ortak projelerinin hayata geçirilmesi konusunda Çiller’den destek istediği öğrenildi. Çillerin de, Şayir ‘in talebini geri çevirmeyerek, her türlü ortak için proje için hazır olduklarını ve Dilovası Belediyesi’ne her zaman destek vereceklerini söylediği kaydedildi.

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