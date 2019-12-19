Kaza, İzmit Bayındırlık Yokuşu Aile ve Rehabilitasyon Merkezi’nin önünde meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre yokuştan sola dönmek üzere olan sivil araç ile karşı yönden gelen hafif ticari araç çarpıştı. Sivil araçta bulunan vatandaş yaralanırken, hafif ticari araç içerisinde bulunan vatandaşlar kazayı şans eseri yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tutanak tutarken, yaralı vatandaş da tedavisi yapılmak üzere hastaneye götürüldü. Hafif ticari araçta büyük miktarda hasar meydana gelmezken, sivil aracın ciddi şekilde hasar aldığı görüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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Bayındırlık yokuşunda iki araç birbirine girdi
İzmit Bayındırlık’ta bulunan Aile ve Rehabilitasyon Merkezi’nin önünde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz