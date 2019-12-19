Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:47 TSİ- Gündem G: Bugün 16:49 TSİ

Ulak yarışları Körfez’de yapıldı

Türkiye’de ilk kez düzenlenen Ulak Yarışları, Alihocalar’da bulunan Miraj Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleştirildi Yarışmada dereceye giren 40 sporcu ödüllendirildi.
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Körfez Belediyesi, Miraj Atlı Spor Kulübü ile Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu sponsorluğunda Türkiye’de ilk kez düzenlenen Ulak Yarışları, Alihocalar’da bulunan Miraj Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleştirildi. Yüzlerce yıl önce kurulan ve Türk uygarlıkları arasında haberleşme sağlanmasında önemli bir yere sahip olan ulak sistemi, unutulmamış oldu.

TÜRKİYE’DE İLK

Alihocalar Köyü’nde düzenlenen yarışmalara, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Miraj Atlı Spor Kulübü yöneticisi Kadir Baştuğ, yarışmacılar ve ailelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş da katıldı. Yarışlar sonrasında organizasyon hakkında bilgi veren Miraj Atlı Spor Kulübü yöneticisi Kadir Baştuğ, yarışların önemli olduğuna ve Türkiye’de ilk kez düzenlendiğine dikkat çekti.

ATA SPORU

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de “Gençlerimize, ata sporumuzu sevdirmeyi amaçlıyoruz. Güzel bir organizasyon oldu. Atın bizim tarihimizde, geçmişimizde çok önemli bir yeri var. Bizler at sırtında kıtaları dolaşmış bir milletiz. Dört kıtada at koşturduk. Bu geleneksel sporun devam etmesi, güçlenmesi, gelecek nesillere aktarılması önemli.

DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

Körfez Belediyesi olarak bu tür organizasyonları her zaman desteklemeyi sürdüreceğiz. Bu spora sahip çıkmak, değerlerimizin ihyası anlamına gelir. Ulak Yarışmaları, Türkiye’de ilk defa düzenlenen bir etkinlik oldu” dedi. Yapılan yarışmalarda dereceye giren 40 sporcuya ödülleri takdim edildi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’te derece elde eden sporculara madalyalarını verdi, tebrik etti.

Bugün 16:47 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Moğultay ailesinin acı günü... mask
Moğultay ailesinin acı günü...
 İzmit’te 23 bin lavanta fidesi toprakla buluşacak mask
 İzmit’te 23 bin lavanta fidesi toprakla buluşacak
İşçiye iyi, işverene kötü haber mask
İşçiye iyi, işverene kötü haber
İzmit'te artık önüne gelen yere tezgah açılamayacak! mask
İzmit'te artık önüne gelen yere tezgah açılamayacak!
Büyükakın, ‘’Metro inşaatında hiçbir aksama yok’’ mask
Büyükakın, ‘’Metro inşaatında hiçbir aksama yok’’
Google çöktü! mask
Google çöktü!
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de 184 firma personel arıyor mask
Kocaeli'de 184 firma personel arıyor
Kocaeli'deki mirasın sahipleri aranıyor! mask
Kocaeli'deki mirasın sahipleri aranıyor!
TÜPRAŞ'ta sirenler çalmaya başladı! mask
TÜPRAŞ'ta sirenler çalmaya başladı!
Büyükşehir uyardı! Son tarih 1 Ocak mask
Büyükşehir uyardı! Son tarih 1 Ocak
İzmitli Ahmet Amerika'da yaşamını yitirdi mask
İzmitli Ahmet Amerika'da yaşamını yitirdi
Kavga ettiği komşusunu silahla vurdu mask
Kavga ettiği komşusunu silahla vurdu

GALERİ

Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti mask
Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti
Gemi ile iskele arasına düştü, hayatını kaybetti! mask
Gemi ile iskele arasına düştü, hayatını kaybetti!
 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu mask
 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca bağlantısı havadan görüntülendi mask
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca bağlantısı havadan görüntülendi
Taraftarlar ve futbolcular birbirine girdi mask
Taraftarlar ve futbolcular birbirine girdi
İzmit Belediyespor maçında peluş oyuncaklar yağmur oldu yağdı mask
İzmit Belediyespor maçında peluş oyuncaklar yağmur oldu yağdı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL