Ulak yarışları Körfez’de yapıldı

Körfez Belediyesi, Miraj Atlı Spor Kulübü ile Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu sponsorluğunda Türkiye’de ilk kez düzenlenen Ulak Yarışları, Alihocalar’da bulunan Miraj Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleştirildi. Yüzlerce yıl önce kurulan ve Türk uygarlıkları arasında haberleşme sağlanmasında önemli bir yere sahip olan ulak sistemi, unutulmamış oldu.

TÜRKİYE’DE İLK

Alihocalar Köyü’nde düzenlenen yarışmalara, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Miraj Atlı Spor Kulübü yöneticisi Kadir Baştuğ, yarışmacılar ve ailelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş da katıldı. Yarışlar sonrasında organizasyon hakkında bilgi veren Miraj Atlı Spor Kulübü yöneticisi Kadir Baştuğ, yarışların önemli olduğuna ve Türkiye’de ilk kez düzenlendiğine dikkat çekti.

ATA SPORU

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de “Gençlerimize, ata sporumuzu sevdirmeyi amaçlıyoruz. Güzel bir organizasyon oldu. Atın bizim tarihimizde, geçmişimizde çok önemli bir yeri var. Bizler at sırtında kıtaları dolaşmış bir milletiz. Dört kıtada at koşturduk. Bu geleneksel sporun devam etmesi, güçlenmesi, gelecek nesillere aktarılması önemli.

DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

Körfez Belediyesi olarak bu tür organizasyonları her zaman desteklemeyi sürdüreceğiz. Bu spora sahip çıkmak, değerlerimizin ihyası anlamına gelir. Ulak Yarışmaları, Türkiye’de ilk defa düzenlenen bir etkinlik oldu” dedi. Yapılan yarışmalarda dereceye giren 40 sporcuya ödülleri takdim edildi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’te derece elde eden sporculara madalyalarını verdi, tebrik etti.