CNR FLEX yönetimi, Kocaman'ı ziyaret etti

Şirket sahibi Caner Çakır ve yönetimi tarafından gerçekleştirilen ziyarette konuşulan konular arasında; yerli sermaye, işsizlik, istihdam ve doğalgaz hortum piyasası yer aldı. Yaklaşık iki saat süren ziyaret esnasında CNR FLEX A.Ş. şirket sahibi ve genel müdürü Caner Çakır, doğalgaz hortum piyasasında ismi önde anılan bir firma olarak; ürün kalitesine ve müşteri memnuniyetine olan ve sürekli artan ilgi sonucunda üretim kapasitesini genişletmek için bulundukları mevcut üretim alanlarından yeni üretim tesislerine geçtiklerinin haberi verdi ve bununla birlikte istihdamın şirket politikaları ile ilerleyen zamanda daha da artacağını dile getirdi.

"BİRLİKTE HAREKET EDİLMESİ GEREK"

Çakır, sohbet esnasında yerli sermayenin ülkemiz ve Kocaeli'de değer ve karşılık bulması için dayanışma gerektiren konularda birlikte hareket edilmesi gerektiğinden ve karşılıklı anlayışın sürekli devam etmesi gerektiğinin önemi üzerinde durdu. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ı da yeni üretim tesislerine davet eden Çakır, başkanın şirket yönetimini kabul etmelerine teşekkür etmesi ile ziyaret sona erdi.