KOÜ'lü öğrencilerden tepki!

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe kampusunde eğitim gören öğrenciler, B kapısının ön tarafındaki üst geçidin kullanıma açılmasına rağmen, yürüyen merdivenlerin yaklaşık 1 aydan bu yana çalışmaması nedeniyle tepkilerini dile getirdiler. Konu hakkında gerek gazetemiz arayarak, gerekse de ihbar hattımıza yazarak şikayette bulunan öğrenciler, üst geçidin merdivenlerinin yüksek olduğunu ve çoğu zaman çıkma konusunda sorun yaşadıklarını söylediler.