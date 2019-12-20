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KOÜ'lü öğrencilerden tepki!

Kocaeli Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler, Umuttepe B kapısındaki üst geçidin yapılmasına rağmen, yürüyen merdivenlerin çalışmaması nedeniyle tepki gösterdiler
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Kocaeli Üniversitesi Umuttepe kampusunde eğitim gören öğrenciler, B kapısının ön tarafındaki üst geçidin kullanıma açılmasına rağmen, yürüyen merdivenlerin yaklaşık 1 aydan bu yana çalışmaması nedeniyle tepkilerini dile getirdiler. Konu hakkında gerek gazetemiz arayarak, gerekse de ihbar hattımıza yazarak şikayette bulunan öğrenciler, üst geçidin merdivenlerinin yüksek olduğunu ve çoğu zaman çıkma konusunda sorun yaşadıklarını söylediler. 

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Yorumlar

(1)
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Koülü - Tek çıktığımız merdiven köprünün merdiveni sanki :)

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 20 Aralık 09:40

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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