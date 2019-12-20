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SGK'da ölüye ilaç yazdılar

İYİ Partili vekil sayıştay raporlarını açıkladı.

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Sosyal Güvenlik Kurumu SGK'da “Akıl almaz işler” ortaya çıktı. Aynı hastaya, aynı gün içinde aynı hastanede 10 ayrı branşta muayene kaydı açıldığı belirlendi. İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuğba Vural Çokal, Sayıştay raporlarına dayanarak SGK'da yaşananları TBMM gündemine gündeme getirdi.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre; Çokal, “2018 yılında 411 kişiyi ölü oldukları halde muayene edip 1 milyon liralık ilaç verilmiş. Ölüyle bile ilgilenen bir sağlık sistemi dünyada yok ama bizde var” dedi ve şunları söyledi:

“Raporlu olan ve iş göremezlik ödeneği verilen doktorlar, raporlu oldukları dönemde ameliyat yapmış. Yatarak tedavi olan doktor, aynı gün ameliyata da girmiş. Aynı gün içinde hem ameliyat olan hem de ameliyat yapan doktorumuz var. Bunları yapanlar, adalet önünde hesap vermeli. SGK da aynı gün 10 ayrı branşta muayenenin ödemesini yapıyor. Baş ağrısıyla giriş yapan hastaya doğum yaptırılıyor ve doğumun parası alınıyor. Üst solunum yolları enfeksiyonu tanısı konulan hasta için sezaryenle doğum ödemesi de yapılıyor. Dünya üzerinde ölülere bile sağlık hizmeti veren tek Sosyal Güvenlik Kurumu bizim ki. 2018 yılında tam 411 kişiyi öldükten sonra muayene edip ilaç vermişler. SGK'mız da ölüleri muayene edip ilaç vererek tıp tarihine geçen bu hastanelerimize yaklaşık 1 milyon lira tutarında ödeme yapmış. SGK, raporlu olduğu iş için göremezlik ödeneği verdiği doktorlara, aynı dönemde ameliyat yaptığı için de ödeme yapıyor. O doktor iş göremezlik parası aldığı dönemde ameliyat yaptığını iddia ederek SGK'dan para alıyor. Kendi yatarak tedavi görürken, aynı anda, ameliyata giren doktorlarımız var. Hatta doktor hem ameliyat oluyor hem tedavi masrafını SGK'ye yüklüyor hem de doktorun ameliyatın parası hastaneye ödeniyor.”

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