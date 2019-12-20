O ülkelerin asgari ücretleri dudak uçuklattı!

Türkiye’de brüt asgari ücretin belirlenmesi için görüşmeler sürüyor. Milyonlarca işçinin gözü asgari ücrete gelecek zamda. Peki, Avrupa ülkelerinde asgari ücret ne kadar? Türkiye’deki asgari ücret Avrupa sıralamasında kaçıncı sırada?

Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) 2019 yılı ikinci yarısına ait verilerine göre Avrupa’da aylık asgari ücretin en yüksek olduğu ülke Lüksemburg. Bu ülkede brüt asgari ücret 2 bin 71 Euro. İkinci sırada bin 656 Euro ile İrlanda var. Bu ülkeleri Hollanda (1636), Belçika (1594), Almanya (1557), İngiltere (1525) ve Fransa (1521) takip ediyor.

Türkiye 27 ülke içinde sondan 6. sırada

En düşük asgari ücret ise 211 Euro ile Arnavutluk’ta. Bu ülkeyi, Kuzey Makedonya (282), Bulgaristan (286), Sırbistan (308), ve Karadağ (331) izliyor. Türkiye bu ülkelerden sonra aylık 422 Euro ile sondan 6. sırada yer alıyor. Danimarka, İtalya, Kıbrıs, Avusturya, Finlandiya ve İsveç'te asgari ücret bulunmuyor.

Euro bazında Türkiye’de 10 senede yüzde 36 arttı

Türkiye’de ekonomide son dönemde yaşanan daralma ve dövizdeki dalgalanmaya rağmen brüt asgari ücret euro bazında son 10 yılda yüzde 36 oranında arttı. Avrupa İstatitik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine göre Ocak 2009’da Türkiye’de brüt aylık asgari ücret 310 euro iken Ocak 2019’da 422 Euro’ya kadar çıktı. 10 senede gerçekleşen 112 euroluk artış yüzde 36’ya karşılık geliyor.

Asgari ücretin satın alma gücünde Türkiye 10. sırada

Asgari ücretin satın alma gücüne göre bakıldığında Türkiye 25 Avrupa ülkesi içinde bu alanda 10. sırada. Eurostat’ın açıkladığı 2019 yılı ikinci yarısına ait satın alma gücü standardına göre Türkiye’nin puanı 1033. 25 Avrupa ülkesinde asgari ücretin satın alma gücüne bakıldığında Türkiye 10. sırada. Zirvede 1636 puan ile Lüksemburg var. Bunu sırasıyla Almanya (1497), Hollanda (1459), Belçika (1435), Fransa (1379), İngiltere (1323), İrlanda (1301), İspanya (1135) ve Slovenya (1044) takip ediyor.

15 ülkenin önünde

Türkiye asgari ücretin satın alma gücü standardında 15 Avrupa ülkesinin önünde yer alıyor. 1033 puanlı Türkiye’den sonra sıralanan ülkeler şöyle: Malta (927), Polonya (920), Yunanistan (900), Romanya (846), Litvanya (844), Portekiz (807), Macaristan (748), Slovakya (740), Çekya (735), Estonya (674), Sırbistan (573), Bulgaristan (566), Hırvatistan (506) ve Arnavutluk (383).