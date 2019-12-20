Kocaelispor'da kadro nasıl şekillenecek?

Antalya kampı bugün başlayacak olan Spor Toto 3.Lig 2.Grup lideri Kocaelispor’da, sezonun ilk yarısında forma giyen futbolculardan 19’u ile ikinci yarıda da devam ediliyor. Bu 19 futbolcunun 11’inin kontenjandan olması dikkatlerden kaçmıyor. Teknik direktör Selahaddin Dinçel, özellikle antrenmanlardaki performansıyla öne çıktığını düşündüğü Mervan Yusuf Yiğit’i de Antalya kamp kadrosuna aldı. Dinçel, kaleciler arasında da genç Doğukan ile devam etme kararı verdi.

SEZONUN İLK YARISINDAKİ KADRODAN

YOLA DEVAM EDİLECEK OLAN FUTBOLCULAR:

KONTENJANA TAKILAN

FUTBOLCULAR:

Burak Süleyman (Kaptan)

Ercüment Kafkasyalı

Can Emre Yücel

Talha Mayhoş

Yakup Alkan

Serdar Ümit Deniz

Mesut Özdemir

Mehmet Öztonga

Kemal Can Aydemir

Erdinç Karakaş

Sefa Narin

KONTENJAN OLMAYAN

FUTBOLCULAR:

Gökdeniz Bayrakdar

Semih Karadeniz

Volkan Mert Korkmaz

Doğukan Kaya

Onur Öztonga

Taha Batuhan Yayıkcı

Gökay Eser

Mervan Yusuf Yiğit

19 FUTBOLCU KAMPA DEVAM!..

Spor Toto 3.Lig 2.Grup lideri Kocaelispor’da, sezonun ilk yarısında forma giyen futbolculardan 19’u ile ikinci yarıda da devam ediliyor.