Kocaelispor'da kadro nasıl şekillenecek?

Antalya kampı bugün başlayacak olan Spor Toto 3.Lig 2.Grup lideri Kocaelispor’da, sezonun ilk yarısında forma giyen futbolculardan 19’u ile ikinci yarıda da devam ediliyor. Bu 19 futbolcunun 11’inin kontenjandan olması dikkatlerden kaçmıyor. Teknik direktör Selahaddin Dinçel, özellikle antrenmanlardaki performansıyla öne çıktığını düşündüğü Mervan Yusuf Yiğit’i de Antalya kamp kadrosuna aldı. Dinçel, kaleciler arasında da genç Doğukan ile devam etme kararı verdi.
SEZONUN İLK YARISINDAKİ KADRODAN
YOLA DEVAM EDİLECEK OLAN FUTBOLCULAR:
KONTENJANA TAKILAN
FUTBOLCULAR:
Burak Süleyman (Kaptan)
Ercüment Kafkasyalı
Can Emre Yücel
Talha Mayhoş
Yakup Alkan
Serdar Ümit Deniz
Mesut Özdemir
Mehmet Öztonga
Kemal Can Aydemir
Erdinç Karakaş
Sefa Narin
KONTENJAN OLMAYAN
FUTBOLCULAR:
Gökdeniz Bayrakdar
Semih Karadeniz
Volkan Mert Korkmaz
Doğukan Kaya
Onur Öztonga
Taha Batuhan Yayıkcı
Gökay Eser
Mervan Yusuf Yiğit
19 FUTBOLCU KAMPA DEVAM!..
Spor Toto 3.Lig 2.Grup lideri Kocaelispor’da, sezonun ilk yarısında forma giyen futbolculardan 19’u ile ikinci yarıda da devam ediliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz