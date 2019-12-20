Kocaelispor'da gidecek isimler belli oldu!

3.Lig 2.Grup lideri Kocaelispor’da, teknik direktör Selahaddin Dinçel’in yönetime verdiği rapor doğrultusunda, tam 10 futbolcuyla yolların ayrılacağı öğrenildi. Öte yandan Dinçel, Antalya’daki kampı 28 kişilik futbolcu kadrosuyla yapacak. İşte kampa götürülmeyeceği ve veda edileceği öğrenilen 10 futbolcuya teşekkür edilecek.

KOCAELİSPOR’DA VEDA EDİLECEK 10 İSİM BELLİ OLDU:

FATİH ADIGÜZEL

Sağ bek

RIZA ALTINTAŞ

Santrfor

MERT YAVUZ

Merkez Orta Saha

FERİDUN KIROĞLU

Kanat forvet

MUTLU AKSU DOĞAN

Kanat forvet

MUHAMMED YUSUF AYGÜN

Sağ bek

KEREM YILDIRIM (BÜYÜK)

Merkez O.Saha

KEREM YILDIRIM (KÜÇÜK)

Merkez O.Saha

TOLGA ARMAĞAN

Sol bek

MERT CAN BADUR

Kaleci

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