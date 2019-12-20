Kocaelispor'da gidecek isimler belli oldu!

3.Lig 2.Grup lideri Kocaelispor’da, teknik direktör Selahaddin Dinçel’in yönetime verdiği rapor doğrultusunda, tam 10 futbolcuyla yolların ayrılacağı öğrenildi. Öte yandan Dinçel, Antalya’daki kampı 28 kişilik futbolcu kadrosuyla yapacak. İşte kampa götürülmeyeceği ve veda edileceği öğrenilen 10 futbolcuya teşekkür edilecek.
KOCAELİSPOR’DA VEDA EDİLECEK 10 İSİM BELLİ OLDU:
FATİH ADIGÜZEL
Sağ bek
RIZA ALTINTAŞ
Santrfor
MERT YAVUZ
Merkez Orta Saha
FERİDUN KIROĞLU
Kanat forvet
MUTLU AKSU DOĞAN
Kanat forvet
MUHAMMED YUSUF AYGÜN
Sağ bek
KEREM YILDIRIM (BÜYÜK)
Merkez O.Saha
KEREM YILDIRIM (KÜÇÜK)
Merkez O.Saha
TOLGA ARMAĞAN
Sol bek
MERT CAN BADUR
Kaleci
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz