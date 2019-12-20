Alt yapıdan 4 futbolcu kampa davet edildi !..

Kocaelispor’da 2 hafta önce U-17 takımından 5, U-19 takımından da 1 futbolcu A takımla antrenmanlara başlamış ve teknik adam Selahaddin Dinçel’in dikkatini çekmek için elinden geleni yapmıştı. Dinçel bu futbolculardan 4’ünü Antalya kamp kadrosuna dahil etti.
İŞTE O GENÇLER !..
Lütfi Efe Özreisoğlu
2001 Stoper
Haşim Arda Sarman
2003 Stoper
Doğan Gürbüz
2003 Merkez O. Saha
Yiğit Canguru
2003 Sağ Bek
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz