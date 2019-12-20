Alt yapıdan 4 futbolcu kampa davet edildi !..

Kocaelispor’da 2 hafta önce U-17 takımından 5, U-19 takımından da 1 futbolcu A takımla antrenmanlara başlamış ve teknik adam Selahaddin Dinçel’in dikkatini çekmek için elinden geleni yapmıştı. Dinçel bu futbolculardan 4’ünü Antalya kamp kadrosuna dahil etti.

İŞTE O GENÇLER !..

Lütfi Efe Özreisoğlu

2001 Stoper

Haşim Arda Sarman

2003 Stoper

Doğan Gürbüz

2003 Merkez O. Saha

Yiğit Canguru

2003 Sağ Bek

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