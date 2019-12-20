Belediye Derince’de 4 futbolcu gönderildi

Devre arası hazırlıklarına tesislerinde başlayan 3.Lig 2.Grup temsilcisi Belediye Derincespor’un teknik adamı Bülent Baturman’ın, yönetime gönderilecek ve transfer edilecek futbolcularla ilgili raporunu sunduğu öğrenildi. Sarı Lacivertli ekipte Recep Akkemik, Samet Ilgar, Kadir, Kadir Baylan ve ameliyat olan Emre Turgut ile yollar ayrıldı. Gönderilecek futbolcu sayısının artabileceği de gelen haberler arasında. Derince temsilcisi 25 Aralık’ta Melas Otel’de kampa girecek ve 4 Ocak’ta kente dönecek. Forvet ve sol kanat bölgesine futbolcu temasları devam eden Sarı Lacivertliler sezonun ikinci yarısında 22 ya da 23 futbolcu ile çalışmalarına devam etmek istiyor.