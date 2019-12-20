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Gölcükspor’da 5 futbolcu gitti

3. Lig 3. Grup’un ilk yarısını 19 puanla 14. sırada tamamlayan Gölcükspor’da 5 futbolcu ile yollar ayrıldı.

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3. Lig 3. Grup’un ilk yarısını 19 puanla 14. sırada tamamlayan Gölcükspor’da 5 futbolcu ile yollar ayrıldı. Oktay Pop, Ömürcan Yıldırımlı, Selim Dedekoç, Çağkan Çakır ve Alihan Bel’e kulüp yönetiminden teşekkür edildi. Dün yeni teknik adam Sadi Tekelioğlu’na resmi sözleşmeye imza attıran Kırmızı Siyahlılar, Hekimoğlu Trabzon’dan 3 futbolcuyu renklerine bağladı. Başkan Hüseyin Çardak transfer çalışmalarını bizzat yönetiyor.

 GÖLCÜKSPOR STARLİGHT OTEL’DE KAMP YAPACAK

Gölcükspor’da devre arası kamp programı belli oldu. Kavaklı tesislerinde çalışmalara başlayan Kırmızı Siyahlı ekibin Antalya kampı 24 Aralık’ta başlayacak ve 4 Ocak’ta sona erecek. Gölcükspor bu sezon kamp için Manavgat’ı tercih etti. Manavgat’ın öne çıkan otellerinden Starlight Resort Otel’deki kampta 3 hazırlık maçı oynanacak. Otelin kendisine ait sahalarının olması da kulüp için ayrı bir avantaj teşkil ediyor. Maç organizasyonlarını ülkenin önemli futbol turizm şirketlerinden, ilimiz iş insanlarından Mehmet Hakan Onkur’un sahibi olduğu Fanatic Tour düzenleyecek.

 

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