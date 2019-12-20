Kristine Anigwe İzmit Atatürk’te

Herbalife Nutricia Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki temsilcimiz İzmit Belediyespor’da, Awery Talbert ile yollar ayrılmış, Dallas Wings’te forma giyen Kristine Anigwe ile anlaşılmıştı. Jet hızıyla gerçekleşen bu transfer öncesi, bir çok prosedür kısa sürede halledildi. İzmit’e gelen ve İzmit Belediyesi’ne geçen Kristine Anigwe, Kocaelisporlu taraftarlardan ve İzmit Belediyespor’u yakından takip eden Mehmet Büyük de karşıladı. Başarılı basketbolcuyla fotoğraf çektiren Mehmet Büyük, Anigwe’ye hoş geldin derken, başarılar diledi. WNBA basketbolcularından, 4 ve 5 pozisyonlarında oynayabilen, 1.93 boyunda ve 91 kilo olan Birleşik Amerikalı basketbolcu, Galatasaray maçında sahadaki yerini alabilecek. İzmit Atatürk Spor Salonu’ndaki maç bu akşam saat 18.00’de başlayacak.